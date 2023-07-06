“وداعا للكمكمة”حيلة خطيرة تجعل رائحة ملابسك جميلة ولا تقاوم🤤أزاي اتخلص من ريحة الغسيل المزعجة

مشكلة رائحة الملابس قد تكون شائعة بين ربات المنزل، حيث تظل الرائحة الكريهة عالقة في الملابس حتى بعد غسلها، إذا كنت تعاني من هذه المشكلة، لا داعي للقلق، حيث يمكننا مساعدتك في حل هذه المشكلة بسرعة. هناك العديد من الطرق المختلفة لتجديد رائحة الملابس.

تنظيف الغسالة

فيما يلي بعض الطرق المختلفة التي يمكن أن تساعدك على التخلص من الرائحة الكريهة في ملابسك:

١. قم بتنظيف الغسالة: قد يكون التراكم والبقايا داخل الغسالة هو السبب وراء الرائحة الكريهة لذا قم بتنظيف الغسالة بشكل منتظم باستخدام منظف مخصص للغسالة أو باستخدام خل الأبيض والماء الساخن. قم بتشغيل دورة غسيل فارغة بعد التنظيف لإزالة أي بقايا من المنظف.

٢. تهوية الغسالة: تأكد من تهوية الغسالة بشكل جيد. قم بفتح الغطاء أو الباب بعد كل دورة غسيل للسماح للهواء بالتهوية والتخلص من أي رطوبة متبقية.

٣. استخدام المواد الطبيعية: يمكن أن تساعد بعض المواد الطبيعية في التخلص من الرائحة الكريهة. يمكنك إضافة كوب من خل الأبيض إلى دورة الشطف الأخيرة أو إضافة بعض قشور الحامض النيئة مثل الليمون أو البرتقال في الغسالة أثناء الغسيل. ٤. التجفيف الجيد: تأكد من تجفيف الملابس بشكل جيد بعد الغسيل. قم بتعليق الملابس في مكان جيد التهوية وتجنب تراكم الرطوبة.

٥. تجنب ترك الملابس في الغسالة لفترة طويلة: اخرج الملابس من الغسالة فور انتهاء الدورة وجففها بشكل صحيح. ترك الملابس في الغسالة لفترة طويلة قد يتسبب في تكوين روائح كريهة.

٦. استخدام منتجات ذات رائحة لطيفة: يمكنك استخدام منتجات تنعيم الأقمشة أو العطور التي تستخدم في غسيل الملابس لإعطاء رائحة منعشة للملابس. إذا استمرت المشكلة ولم تزل الرائحة الكريهة، قد يكون من الأفضل الاتصال بفني للغسالة للتحقق من وجود أي مشاكل تقنية قد تؤثر على أداء الغسالة.

ما هي الطريقة المثالية من أجل تعطير الغسالة

للحصول على طريقة مثالية لتنظيف الغسالة، يمكنك إتباع الخطوات التالية: –

قم بتحضير المكونات التالية: إسفنجة، مبيض صودا الخبز، خل أبيض، سادة، قفازات مطاطية، فرشاة أسنان قديمة، زيت أساسي عطري (اختياري). – قبل البدء في تنظيف الغسالة، تأكد من إيقاف تشغيلها وفصلها عن مصدر الكهرباء.

– ارتدي القفازات المطاطية لحماية يديك. – قم بتنظيف الجزء الخارجي للغسالة باستخدام إسفنجة وماء صابوني دافئ، امسح الأسطح الخارجية، والأزرار، والشاشة، والباب بلطف. اشطف بقطعة قماش نظيفة وجافة. – افتح باب الغسالة وقم بتنظيف الحشية المطاطية باستخدام سادة مبللة بالماء والصابون.

قم بتجفيفها جيدًا بعد التنظيف – قم بإزالة درج الصابون والمبيض والمنعم من الغسالة. انقعهم في ماء دافئ مع بعض قطرات من مبيض صودا الخبز. قم بتنظيفهم بواسطة فرشاة أسنان قديمة ثم اشطفهم جيدًا وجففهم.

– قم بتشغيل دورة غسيل فارغة باستخدام ماء ساخن وأضف نصف كوب من الخل الأبيض إلى الغسالة، هذا سيساعد في إزالة الرواسب والروائح الكريهة – بعد انتهاء الدورة الغسيل الفارغة، قم بتجفيف الغسالة جيدًا من الداخل باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة. – إذا كنت ترغب في إعطاء رائحة منعشة للغسالة، يمكنك إضافة بضع قطرات من الزيت الأساسي العطري المفضل لديك على قطعة قماش نظيفة ووضعها في الغسالة. قم بتشغيل دورة غسيل فارغة قصيرة لنشر الرائحة. – قم بتنظيف فتحات تصريف الماء وشبكة التصفية إذا كانت متسخة. قد تحتاج إلى استخدام فرشاة صغيرة لإزالة الشوائب. بإتباع هذه الخطوات، يجب أن تكون قادرًا على تنظيف الغسالة بشكل جيد والتخلص من الروائح الكريهة.

ما هي طريقة التنظيف والتعطير

يمكنك اتباع الخطوات التالية لتنظيف موزعات الصابون والمبيض ومنعم الأقمشة وتجنب الأخطاء الشائعة:

أولاً، قم بنزع موزعات الصابون والمبيض ومنعم الأقمشة من الغسالة عن طريق الضغط على زر أو سحبها للخروج.

ثانياً، استخدم فرشاة أسنان قديمة أو فرشاة صغيرة لتنظيف الشقوق والزوايا الداخلية لموزعات الصابون والمبيض ومنعم الأقمشة، وقم بتنظيفها جيدًا لإزالة أي بقايا أو رواسب.

ثالثاً، إذا كان بإمكانك الوصول إلى أنابيب الموزعات، قم بنزع المواد المتراكمة داخلها باستخدام فرشاة أو قطعة قماش نظيفة، ويمكنك استخدام أداة مثل سلك الشعر لإزالة الشوائب العالقة.

رابعاً، قم بتنظيف الباب ومفصلاته بقطعة قماش مبللة بالماء والصابون، وامسح وانظف حول الإطار المطاطي لإزالة المادة اللزجة المتراكمة في الثنايا المطاطية.

خامساً، قبل استخدام المبيض، تأكد من ارتداء القفازات المطاطية وتهوية الغرفة جيدًا، ولا تخلط المبيض مع المنظفات الأخرى. سادساً، صب أربعة أكواب من المبيض في الدرج المخصص له في الغسالة، أو إذا لم يكن هناك درج مخصص، يمكنك صب كوبين من المبيض في الحلة الأمامية.

سابعاً، قم بتشغيل دورة غسيل عادية بالماء الساخن واترك المبيض يعمل لمدة 10-15 دقيقة.

ثامناً، بعد الانتهاء من دورة الغسيل، قم بتنظيف الحلة والدرج جيدًا باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.

باستخدام هذه الطريقة، يجب أن تتمكن من تنظيف موزعات الصابون والمبيض ومنعم الأقمشة بشكل جيد وتجنب الروائح الكريهة.

كيفية تنظيف الغسالة

يمكنك اتباع الخطوات التالية لتنظيف الغسالة بطريقة احترافية:

1. حرر دورة الغسيل على درجة حرارة قصوى واترك الحوض يملأ بالماء.

عندما يتم خلط المبيض بالماء، قم بإيقاف دورة الغسيل مؤقتًا. اتركها لمدة ثلاثين دقيقة قبل إكمال الدورة.

3. نفّذ دورة شطف لتخليص القماش من أي آثار التبييض.

4. يمكن استخدام صودا الخبز والخل في تنظيف الغسالة وإزالة الروائح الكريهة. قم بمزج نصف كوب من صودا الخبز مع نصف كوب من الماء ، ثم أضف الخل تدريجياً إلى الخليط وقم بالتحريك حتى يتكون رغوة.

بمجرد أن يقوم المبيض بتعقيم الوعاء، قم بتشغيل الدورة على درجة حرارة مرتفعة.

6. إذا استمرت الرائحة، قم بتنظيف الجزء الداخلي من الأسطوانة باستخدام قطعة قماش أو إسفنجة. تأكد من التفتيش عن كل الزوايا والمنافذ، حيث يساهم تنظيف الأسطوانة أيضًا في إزالة أي رائحة متبقية من الخل.

قم بتشغيل دورة شطف مرة أخرى واغسل ملابسك.