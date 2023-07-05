حقيقة تسريب امتحان اللغة الانجليزية الصف الثالث الثانوي

حقيقة تسريب إمتحان اللغة الإنجليزية تسريب إمتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي العام من الأمور التي تسببت في القلق للطلاب وأولياء الأمور بعد إنتشار تسريب الإمتحان على التليجرام في صفحات الغش, التي أثارت الرعب في قلوب الطلبة والتي هي من أكبر الإنتهاكات للنظام التعليمي, وذللك يؤثر على مصداقية الإمتحانات وجودتها وهذا إن تم بالفعل فهو أمر غير قانوني بالمرة, ويجب إتخاذ الإجراءات القانونية لدى كل من يفكر في فعل هذا, ولكن قام مسئول من الوزارة بتكذيب هذا الخبر وأن الإمتحان الذي تم نشره هو إمتحان مفبرك تم نشره للتشوية بسمعة الإدارة التعليمية, وإن أثبت صحة هذا الخبر سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الشخص.

حقيقة تسريب إمتحان اللغة الإنجليزية

قامت وزارة التربية والتعليم بالتحقيق الفوري في ما تم نشره من خلال صفحات الغش على التليجرام والفيس بوك والجروبات على واتساب, للوصول لحقيقة هذا الخبر ولكن أكدت الوزارة على إتخاذ جميع الإجراءات ضد هذه الشكوى, وبعد كامل التحقيقات إذا ثبت تسريب الإختبارات فسيعاقب الفاعل وتتخذ كافة الإجراءات ضده, ولكن أكدت أيضا الوزارة إنه لا يمكن هذا التسريب, لإنها معلومات سرية لهذه الإختبارات وتتم المراقبة من وزير التعليم شخصيا, ولا يستطيع أي مدرس الإطلاع على هذه الإختبارات لسريتها وحفظ حقوق الطالب للحد من تسريب الإختبار.

عواقب تسريب إمتحان الإنجليزي للثانوية

تسريب الإمتحانات يسبب عواقب سلبية على الطلاب والنظام التعليمي, أولا يتم فقدان الموضوعية والعدل وذلك يؤدي إلى تعطيل التعليم وتقييم قدرات الطالب, ثانيا يؤدي تسريب الإمتحان إلى الإعتماد على الغش بدلا من التعليم ويتخرج دفع غير مفيدة للبلد, ويؤدي تسريب الإمتحان إلى فقدان الثقة في النظام التعليمي وعدم ثقة الطالب في الوزارة, ويتسبب أيضا في تغيير النتائج للطلاب التي يحصل عليها بسبب عدم صدق النتائج وسوء سمعة التعليم, فيحب على وزارة التربية والتعليم أن تقوم بالتصدي لمثل هذه التسريبات لكي يكون التعليم قائم على النزاهة والإستقامة في النظام التعليمي, مما يؤدي إلى النهوض بالطلاب والوصول بهم إلى الإرتقاء في التعليم ورقي الأخلاق, وكل هذا لم يأتى إلا بتعاون جميع الأطراف المعنية بما فيها وزارة التعليم وأهالى الطلاب.