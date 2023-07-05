بيان هااام.. نتائج كونكور 2023 مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية mauribac.com

نتائج كونكور 2023 تترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور في موريتانيا بفارغ الصبر إعلان نتائج كونكور 2023، وهي النتيجة التي تمثل مرحلة تعليمية حاسمة في حياة الطلاب. وقد أعلنت وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا عبر الموقع الرسمي لها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها ستقوم بالكشف عن نتائج الطلاب فور انتهاء عمليات التصحيح التي لا تزال مستمرة في العديد من مراكز التصحيح. ومن المتوقع أن تكتمل هذه العمليات خلال الساعات المقبلة، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن النتائج على الموقع الرسمي للوزارة. وتأمل الجميع في أن تكون النتائج إيجابية وتعكس جهود الطلاب المتميزة في الامتحانات.

نتائج كونكور 2023

حتى الآن لم يتم إقرار لوائح امتحان كونكور 2023 في موريتانيا لأي ولاية، ويصل عدد المتقدمين للامتحان حوالي 47,251 طالب وطالبة وتم توزيعهم على 153 مركز امتحاني ومن المتوقع أن تعلن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية 2023 قريبًا، ويجب على الطلاب أن يكونوا صبورين في انتظار النتائج وستعتمد نتائج كونكور 2023 موريتانيا من جانب وزارة التهذيب الوطني، وسيتم الإعلان عنها عبر موقع موريباك كونكور موريتانيا وسيتمكن المتقدمون من الاطلاع على نتائجهم ومعرفة نجاحهم في هذه المسابقة الهامة.

من المتوقع أن يتم الكشف عن لوائح المتقدمين لنتائج كونكور 2023 موريتانيا قريبًا من قبل وزارة التهذيب الوطني، وينتظر الطلاب في جميع الولايات بفارغ الصبر الإعلان الرسمي الذي سيكشف فيه عن النتائج. يتاح الاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت قبل عرضها في المدارس في جميع أنحاء موريتانيا، ولاستخراج النتائج، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التهذيب الوطني.

حدد قسم النتائج.

اختر مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية 2023.

حدد الولاية التي يقيم فيها الطالب، واختر المقاطعة أيضًا.

اضغط على زر البحث للاستعلام عن النتيجة، وستظهر لك النتيجة في غضون لحظات قليلة.

موقع وزارة التهذيب الوطني

موقع “موريباك” هو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في موريتانيا، ويوفر نتائج الطلاب بطريقة موثوقة ومباشرة، مما يتيح للطلاب الاطلاع على نتائجهم بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة. من المتوقع أن تصدر نتائج كونكور 2023 موريتانيا في الأيام المقبلة، وينصح الطلاب بتسجيل الدخول إلى موقع موريباك قبل ذلك لتفادي أي تأخيرات نتيجة الطلب الكبير على الموقع. وبهذه الطريقة، يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم بشكل سريع وسهل ومن أي مكان، مما يساعدهم على التأكد من نجاحهم في الامتحانات واتخاذ الخطوات المناسبة للمضي قدماً في مسيرتهم الدراسية.