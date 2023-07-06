متى يعرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60 من الموسم الثاني | موعد عرض الحلقة 60 مسلسل ألب أرسلان الجزء الثاني

يبحث الكثير من عشاق الدراما التاريخية عن متى يعرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60 من الموسم الثاني، إذ تُنتظر بفارغ الصبر جمهور مسلسلات التاريخ التركية موعد عرض الحلقة الستين من الموسم الثاني لمسلسل “ألب أرسلان”، يتبقى فقط حلقتان لاكتمال الموسم الثاني والأخير من هذا المسلسل السلجوقي، بعدما رفض الممثل باريش، الذي يؤدي دور شخصية ألب أرسلان، استكمال العمل، وجاء هذا الرفض لدى المنتجين مفاجئًا، مما دفعهم لتسريع تطورات الأحداث لإظهار معركة ملاذكرد التاريخية.

مسلسل ألب أرسلان الحقة 60

يحكي مسلسل ألب أرسلان قصة الشخصية التاريخية المعروفة باسم “محمد ألب أرسلان بن السيد تشاغري بك بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق”، ينتمي ألب أرسلان لعائلة سلجوقية عريقة حكمت مناطق الأناضول وتدخلت في الدولة العباسية لإنقاذها من العبيديين الشيعة. نجح طغرل بك، المؤسس الفعلي للدولة السلجوقية، في القضاء على البساسيري وإنقاذ العباسيين من براثن العبيديين.

مسلسل “ألب أرسلان السلجوقي” يعتبر واحدًا من أشهر المسلسلات التاريخية التركية وأكثرها شهرة في العالم العربي، يحظى المسلسل بشعبية كبيرة بين المشاهدين العرب، إلى جانب مسلسل “المؤسس عثمان”. تأتي شهرة هذا العمل نتيجة ظهوره بعد سلسلة أحداث مسلسل “قيامة أرطغرل”، الذي كان من أوائل النجاحات في المسلسلات التركية التاريخية.

أحداث مسلسل ألب أرسلان

شهد الموسم الأول من المسلسل أحداثًا مثيرة، ولكن الموسم الثاني كان أكثر إثارة بكثير. انتهى الموسم الأحداث الموسم الأول بفتح قلعة محددة، وبدأ الموسم الثاني عندما كان ألب أرسلان يؤدي فريضة الحج. تسارعت الأحداث وتعقدت القصة الدرامية بشكل أكبر، مما زاد من متعة المشاهدة.

تم إضافة شخصيات جديدة في الموسم الثاني، أبرزها شخصية السيد قطلمش الذي تنافس ألب أرسلان على الوصول إلى عرش الدولة السلجوقية، كما حدث صراع دموي بين ألب أرسلان وشقيقه سليمان، وانتهت الفتنة بفوز ألب أرسلان وتوليه حكم الدولة السلجوقية.

متى يعرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 60 من الموسم الثاني

من المقرر عرض الحلقة الستين والحلقة الواحدة والستين من مسلسل “ألب أرسلان” على قناة TRT التركية في شهر سبتمبر، وذلك في بداية موسم المسلسلات، يتزامن موعد عرض هاتين الحلقتين مع الاحتفال بالذكرى 952 لمعركة ملاذكرد التاريخية.