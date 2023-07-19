Happy Islamic NEW YEAR بطاقات تهنئة العام الهجري الجديد 1445 |أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والبركات

تم توديع العام الهجري 1444 واستقبال سنة هجرية جديدة 1445، وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445، يمثل إرسال التهاني والتبريكات للأهل والأصدقاء والزملاء بطاقات تهنئة ورسائل تهنئة، واستخدام خلفيات فيسبوك وحالات واتساب المخصصة لهذه المناسبة، طريقة جميلة للتعبير عن مشاعر الفرح والسعادة بهذا الحدث العظيم، ومن خلال السطور التالية نوفر لكم أجمل بطاقات تهنئة العام الهجري الجديد 1445 لإرسالها للأهل والأصدقاء.







تهنئة العام الهجري الجديد 1445

إن تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 يعكس الروح الإيجابية والمحبة والتآزر في مجتمعنا، ويمكن للجميع المشاركة في هذا الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1445، سواء كان ذلك عن طريق إرسال رسائل تهنئة وبطاقات تهنئة، أو استخدام خلفيات فيسبوك وحالات واتساب المخصصة لهذه المناسبة.

ومن خلال هذا الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1445، نتمنى جميعاً أن يحمل هذا العام الجديد بداية جديدة وإيماناً بأن الله سيمنحنا القوة والصبر لتحقيق الأهداف التي نسعى إليها.

وأخيراً، ندعو الله أن يجعل العام الهجري الجديد 1445 عاماً مليئاً بالخير والسلام والازدهار لكل المسلمين في العالم. وكل عام وأنتم بخير.

بطاقات تهنئة العام الهجري الجديد 1445

عبارات تهنئة راس السنة الهجرية الجديدة 1445

1- كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليُمن والبركات في العام الهجري الجديد 1445.

2- نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1445، وندعو الله أن يجعله عام خير وبركة ونجاح للجميع.

3- بمناسبة العام الهجري الجديد 1445، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، وندعو الله أن يمن علينا بالصحة والعافية والسعادة.

4- يسعدنا أن نبعث إليكم تهانينا بحلول العام الهجري الجديد 1445، ونتمنى للجميع عاماً مليئاً بالنجاح والازدهار والتقدم.

5- بمناسبة العام الهجري الجديد 1445، نتمنى لكم جميعاً عاماً مليئاً بالفرح والسعادة والنجاح، وأن يحقق الله لكم كل ما تتمنونه.







6- نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1445، وندعو الله أن يحقق لكم كل الأماني والأحلام في هذا العام الجديد.

7- بمناسبة العام الهجري الجديد 1445، نبعث لكم تهانينا الخالصة، وندعو الله أن يجعله عاماً مليئاً بالخير والسعادة والتقدم.

8- نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1445، ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالصحة والعافية والهناء.

9- بمناسبة العام الهجري الجديد 1445، نتمنى للجميع عاماً مليئاً بالنعم والمسرات والتوفيق في كل أمور الحياة.

10- نتقدم بأسمى التهاني والتبريكات بمناسبة العام الهجري الجديد 1445، وندعو الله أن يجعله عاماً مليئاً بالإيمان والسلام والخير للجميع.

بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 أسرة البديل الاخباري تتقدم بأرق التهاني والأمنيات لجميع الأمة الإسلامية داعيين المولى عز وجل أن يجعله عام مليء باليمن والخير والبركات على المسلمين في جميع أرجاء العام، عام هجري مبارك.