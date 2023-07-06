“بالتزامن مع عرض المباراة” تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري 2023

يقوم الأشخاص الآن بالبحث عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري ، وكذلك يتم البحث عن موعد بث تلك المباراة، هذا بجانب أنه يتم البحث عن تردد القناة التي سوف تنقل تلك المباراة، وفيما بعد سوف نوفر لكم كل التفاصيل الخاصة بهذه المباراة بالسطور القادمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

جملة قنوات أون تايم سبورت لها الحق في بث المباراة التي سوف تجمع بين كلًا من النادي الأهلي، وكذلك نادي الاتحاد السكندري، لذا فتستطيع أن تقوم بضبط تردد قناة أون تايم سبورت لكي تشاهد تلك المباراة الهامة، وفيما يلي أحدث تردد للقناة:

التردد: 10853

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: اتش دي.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري سوف يتم بثها في اليوم الثامن من شهر يوليو الحالي 2023م، في الساعة 7:30 مساءًا، ومن الجدير بالذكر أن الأهلي يرغب كثيرًا في تحقيق الفوز على نادي الاتحاد السكندري، كذلك أن هذه المباراة سوف تشهد حضور جمهور كبير للغاية.

حجز تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

بإمكان جميع الأشخاص الراغبون في مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري أن يقوموا بحجز التذاكر الخاصة بتلك المباراة بشكل إلكتروني، من خلال اتباع الخطوات الآتية: