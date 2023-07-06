“المواجهة الصعبة” موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة والقنوات الناقلة 2023 .. تعرف الآن

جماهير النادي الأهلي وكذلك نادي الزمالك تبحث عن موعد مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة والقادمة، إذ أن المارد الأحمر سوف يواجه الفارس الأبيض في مباراة هامة للغاية بالدوري المصري، هذا بجانب أن الأهلي دائمًا ما يسعى لتحقيق الانتصار، وكذلك الزمالك، كما أنه يريد أن يتغلب على فريق الزمالك، وهذا لكي يحصل على اللقب، وبالمثل فريق الزمالك يريد تحقيق الفوز على النادي الأهلي، وفيما بعد سوف نتعرف معًا على موعد تلك المباراة، وأيضًا القنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

سوف يقوم النادي الأهلي بمواجهة نادي الزمالك في يوم الخميس الذي سوف يكون موافقًا الثالث عشر من يوليو 2023م، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا، على حسب توقيت القاهرة، هذا بجانب أن جماهير النادي الاهلي ترغب في فوز النادي بتلك المباراة على فريق الزمالك، وكذلك جمهور نادي الزمالك، “الفارس الابيض”.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

قناة أون تايم سبورت سوف تذيع مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة، وذلك على القمر الصناعي نايل سات، حيث أنه سوف يتم بث هذه المباراة في يوم الخميس المقبل الذي سوف يكون موافقًا من 13 يوليو 2023م، كما ذكرنا في الساعة 8:30 مساءًا، ومن الجدير بالذكر أن النادي الأهلي واجه نادي فيوتشر في اليوم الثاني من يوليو 2023م، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وذلك بنتيجة 0:0، كما أنه سوف يواجه نادي الاسماعيلي غدًا الخامس من يوليو 2023م، في حين أنه سوف يواجه نادي الاتحاد السكندري في اليوم الموافق من 8 يوليو 2023م.