“من هنــا” تحميل جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري وأهم القنوات الناقلة 2023

يسعى العديد من جمهور النادي الأهلي للتعرف على جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري ، فمن الجدير بالذكر أن النادي الأهلي سوف يخوض سلسلة كبيرة من المباريات بالدوري المصري، لهذا يريد معرفة مواعيد بث تلك المباريات الكثير من الأشخاص، لذا سوف نوفر لكم تلك المواعيد، وكذلك القنوات الناقلة لهذه المباريات كافة، في هش المقال بشيء من آلاف يا والاهتمام.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري

هناك عدة مباريات سوف يخوضها النادي الأهلي هذا الشهر من يوليو 2023م، بالدوري المصري، وهي:

النادي الأهلي سوف يواجه نادي الاتحاد السكندري في يوم السبت الموافق من 8-7-2023م.

كما أن النادي الأهلي سوف يواجه نادي الزمالك في يوم الخميس الموافق من 13-7-2023م.

سيقوم النادي الأهلي بمواجهة نادي المقاولون في يوم الأحد الموافق من 16-7-2023م.

كذلك أن النادي الأهلي سيقوم بمواجهة نادي حرس الحدود في يوم الأربعاء الموافق من 19-7-2023م.

هذا بجانب أن النادي الأهلي سوف يواجه نادي الاهرام، في اليوم الموافق من 23-7-2023م.

كما أن النادي الأهلي سوف يواجه النادي المصري في اليوم الموافق من 26-7-2023م.

القنوات الناقلة لمباريات الأهلي

قنوات On Time Sports الرياضية هي التي سوف تنقل مباريات النادي الأهلي كافة، إذ أنك تستطيع مشاهدة جميع المباريات الخاصة بالنادي الأهلي على شاشة هذه القناة، فمن الجدير بالذكر أن تلك القناة تعرض المباريات كافة الخاصة بالنادي الأهلي، وكذلك العديد من المباريات الأخرى، وذلك بجودة عالية وكفاءة كبيرة، بالإضافة إلى دقة ووضوح في كلًا من الصوت وكذلك الصورة.