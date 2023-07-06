تعرف الآن على موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب وأهم القنوات الناقلة 2023

اهتم الكثير من الأشخاص بالتعرف على موعد مباراة الأهلي والمقاولون ، إذ أن عشاق النادي الأهلي يرغبون في مشاهدة هذه المباراة، لهذا يقومون بالتساؤل عن هذا الموعد الذي سوف تُبث فيه المباراة، علاوًة على القنوات التي ستبث المباراة، وسوف نرصد لكم ذلك في هذا المقال، لتتمكنوا من مشاهدة المباراة في الموعد المحدد لها، المعلن رسميًا قبل ذلك، فقط تابعوا التالي.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون

سوف يواجه النادي الأهلي نادي المقاولون وذلك فى مباراة مهمة للغاية في يوم الأحد الذي سوف يوافق السادس عشر من يوليو 2023م، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا، على حسب توقيت القاهرة، ومن الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد انتصر على نادي المقاولون في آخر خمس مباريات، وذلك 3 مرات، في حين أنه قد تعادل معه مرتين أيضًا، ولن يحقق نادي المقاولون أية انتصارات على النادي الأهلي بالخمس مباريات الأخيرة، هذا بجانب أن النادي الأهلي سوف يواجه نادي حرس الحدود بعد هذه المباراة التي سوف تجمعه ضد نادي المقاولون.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون

من الجدير بالذكر أن قناة أون تايم سبورت الرياضية معروف عنها أنها تبث غالبية المباريات الهامة، التي من ضمنها مباراة الأهلي والمقاولون، التي كما ذكرنا في السطور القليلة السابقة أنها سوف تُبث في اليوم الموافق من 16 يوليو 2023م، ومن المعروف أن تلك المباراة سوف تشهد حضور جماهيري ضخم للغاية، كذلك أن الكثير من الأشخاص يتسابقون للتعرف على الخطوات الخاصة بحجز تذاكر المباراة.