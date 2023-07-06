عاجل .. ظهرت الآن برقم الجلوس والاسم نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات

عصر اليوم الأربعاء الخامس من شهر يوليو من عام 2023 سيتم الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، حيث يعقد معالي الوزير مؤتمر صحفي ويقوم الدكتور رضا حجازي بالإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية في جميع الشعب وكذلك نسبة النجاح وكيفية الاستعلام عن النتيجة بالتفصيل، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط النتيجة وطريقة استخراجها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

اليوم بإذن الله وتحديدًا بعد العصر يجتمع معالي وزير التربية والتعليم الفني سيتم الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة الدبلوم الفني للعام ا2023، حيث إعلان نتيجة الدبلوم الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي السياحي للطلاب والطالبات من كل محافظات جمهورية مصر العربية، حيث يبدأ الاجتماع بعد دقائق من الآن ويتم إعلان النتيجة لكل الطلاب والطالبات.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

بعد العصر اليوم سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يتم إتاحة النتائج على الطلاب من خلال اتباع ما يلي: