رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1444 والمستندات المطلوبة لحملة الشهادة الجامعية والثانوية

تأسست كلية الملك خالد العسكرية في عام 1982 بمبادرة من الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود. وكان الهدف الرئيسي من تأسيس الكلية هو تدريب وتأهيل الضباط الشباب للقوات المسلحة السعودية، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للقيادة في البيئة العسكرية.تعد كلية الملك خالد العسكرية مرادفاً للتميز في التعليم والتدريب العسكري، وتحقق نتائج ملحوظة في تخريج ضباط مؤهلين تمهيداً للانضمام إلى القوات المسلحة السعودية لخدمة وطنهم.

نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية

بعد اجتياز المرشحين لجميع مراحل الاختبارات، سيتم الإعلان عن نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية. ستكون النتائج متاحة على الموقع الرسمي للكلية ويمكن الاطلاع عليها من خلال تسجيل الدخول باستخدام رقم الطلب والرقم السري الخاص بكل مرشح. سيتم إعلان النتائج في الموعد المحدد مسبقًا وستحدد القبول النهائي للمرشحين المقبولين للالتحاق بالكلية.

المستندات المطلوبة للتقديم من حملة المؤهلات

للتقديم في كلية الملك خالد العسكرية، تحتاج إلى تقديم مجموعة من المستندات المطلوبة. هنا قائمة بالمستندات التي يجب تقديمها:

طلب التسجيل: يجب تعبئة طلب التسجيل بالمعلومات الشخصية والتعليمية اللازمة.

يجب تعبئة طلب التسجيل بالمعلومات الشخصية والتعليمية اللازمة. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية: يجب تقديم نسخة مصدقة من بطاقة الهوية الوطنية.

يجب تقديم نسخة مصدقة من بطاقة الهوية الوطنية. شهادة الثانوية العامة: يجب تقديم نسخة مصدقة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب تقديم نسخة مصدقة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. شهادة الميلاد: يجب تقديم نسخة مصدقة من شهادة الميلاد.

يجب تقديم نسخة مصدقة من شهادة الميلاد. شهادة الفحص الطبي: يجب تقديم شهادة فحص طبي صادرة من جهة رسمية.

يجب تقديم شهادة فحص طبي صادرة من جهة رسمية. صور شخصية: يجب تقديم عدد من الصور الشخصية.

يجب تقديم عدد من الصور الشخصية. شهادات الخدمة العسكرية: إذا كنت تحمل خدمة عسكرية سابقة، فسيتعين عليك تقديم نسخة مصدقة من شهادة الخدمة العسكرية.

إرسال المستندات المطلوبة الى الكلية يجب أن يتم خلال الموعد المحدد وباستخدام الوسائل المحددة من قبل الكلية.