حصري عاجل/ نتائج الثالث متوسط pdf بالامتحاني وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq /موقع نتائجنا/جموع المحافظات

نتائج الثالث متوسط دور أول 2023 العراق من بين أكثر الأمور التي يبحث عنها جميع طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في العراق. يهدفون إلى الحصول على النتيجة بعد انتهاء تصحيح الاختبارات مباشرة. لهذا السبب، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط دور أول 2023 العراق عبر الإنترنت. كما أعلنت عن الخطوات اللازمة والرابط الذي يتعين الاستعانة به للاستفسار عن النتيجة عبر الإنترنت. سنذكر هذه الخطوات لكم في هذا المقال، لذا يرجى متابعتنا لمعرفة المزيد.نتائج الثالث متوسط دور أول 2023 العراق.

الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور أول 2023 العراق

وزارة التعليم أكدت أنه سيتم رفع النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث سيتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة المعتمدة في نهاية كل عام دراسي. قامت الوزارة بتوفير رابط إلكتروني للحصول على النتائج دون تجربة الزحام الذي قد يحدث في المدارس.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول صلاح الدين

في محافظات جمهورية العراق، تقدم لاداء امتحانات الدور الأول لشهادة الثالث المتوسط صلاح الدين 2023. فقد بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا للاختبارات 532111، وتم توزيعهم على 46322 لجنة امتحانية. ينتظر أولياء الأمور والطلاب بفارغ الصبر ظهور نتائج الامتحانات على موقع وزارة التربية العراقية وموقع السومرية.

موعد نتائج الصف الثالث المتوسط

أعلنت وزارة التعليم في الفترة السابقة عن تاريخ ظهور النتائج المحدد، والذي يأتي بعد ثلاثة أسابيع من إنتهاء الاختبارات، وهذا يتوافق مع نهاية شهر أغسطس الحالي. ومع اقتراب نهاية الشهر، يزداد الاهتمام المستمر بالبحث عن خطوات الاستعلام عن النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور أول 2023 العراق

سنقدم لكم اليوم فيما يلي الرابط والخطوات اللازمة للحصول على النتيجة المعتمدة في أسرع وقت ممكن.

يجب أن تدخل إلى موقع الوزارة بالنقر هنــــــــا.

من ثم، يجب اختيار خانة نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول.

الآن، ينبغي إدخال الرقم الامتحاني بطريقة صحيحة.

ثم يتم النقر على الاستعلام، حتى يتم عرض نتيجة الطالب على الفور.

وقدمنا لمتابعينا هنا رابط للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور أول 2023 العراق، ويمكن لجميع الطلاب في جميع محافظات العراق الحصول على النتيجة من خلال الرابط والخطوات التي ذكرناها لكم.

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نتائج الثالث المتوسط

المحافظة الحالة تنزيل نينوى في الانتظار قريبا ديالى في الانتظار قريبا الكرخ 1 في الانتظار قريبا الكرخ 2 في الانتظار قريبا الكرخ 3 في الانتظار قريبا الرصافة 1 في الانتظار قريبا الرصافة 2 في الانتظار قريبا الرصافة 3 في الانتظار قريبا النجف في الانتظار قريبا ذي قار في الانتظار قريبا القادسية في الانتظار قريبا صلاح الدين في الانتظار قريبا واسط في الانتظار قريبا اربيل في الانتظار قريبا السليمانية في الانتظار قريبا دهوك في الانتظار قريبا الأنبار في الانتظار قريبا بابل في الانتظار قريبا البصرة في الانتظار قريبا كربلاء في الانتظار قريبا كركوك في الانتظار قريبا ميسان في الانتظار قريبا المثنى في الانتظار قريبا

نتائج الثالث متوسط القادسية 2023 الدور الاول بالرقم الامتحاني

أعلن وزير التربية في العراق عن أمر مهم بشأن نتائج امتحانات المرحلة المتوسطة لمحافظة القادسية في الدور الأول لعام 2023. تم تأمين الدفاتر الامتحانية بشكل جيد ولا توجد أي مشاكل أو إمكانية للاختراق،دعا الوزير إلى عدم الاعتماد على الشائعات المتداولة بشأن النتائج، حيث يمكن الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية العراقية.

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية العراق عليك كتابة الرمز المرئي في المكان المناسب له. ثم يقوم بإختيار نتائج صف ثالث متوسط العام 2023. كتابة الرقم الامتحاني والاسم عندما يضغط على زر العرض، ستظهر له النتيجة بعد وقت قصير.

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