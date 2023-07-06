8نا تليجرام تسريب امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2023 ما الحقيقة ونموذج اجابة امتحان الانجليزي

حقيقة تسريب امتحان اللغة الانجليزية من الأمور الهامة التي شغلت بال الكثير من طلاب الثانوية العامة بعد تأديتهم معظم الامتحانات، ومن هذه المواد مادة الكيمياء والفيزياء واللغة العربية للقسم العلمي ومادة الجغرافيا والتاريخ للقسم الأدبي، ومن المعروف أن مادة اللغة الانجليزية من المواد المشتركة بين طلاب الأدبي والعلمي وهي من أهم المواد التي يهتم بها الطلاب لارتفاع درجاتها، وفي هذا المقال سوف نعرف حقيقة هذا التسريب، وما هى التعليمات والضوابط الصارمة التي أقرتها الوزارة.

حقيقة تسريب امتحان اللغة الانجليزية 2023

قام طلاب الصف الثالث الثانوي بالاهتمام بمعرفة تسريب امتحان اللغة الانجليزية وهل بالفعل تم تسريبه أم لا؟ حيث قامت وزارة التربية والتعليم سابقا بعمل ورفع نماذج خاصة من المادة تهدف إلى دعم الكثير من الطلاب لكي يؤدوا امتحاناتهم بطريقة سهلة، وأوضحت الوزارة في حالة اكتشاف أي تسريب أو غش بالمادة سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا.

وأخر ما قيل حول تسريب الامتحان هو أنه حدث تسريب داخل لجان أثناء تأدية الامتحان عن طريق الأجهزة الإلكترونية الحديثة والهواتف التي سربت من داخل الامتحان، وأكد بعض الطلاب أن هذه الامتحانات سربت على جروب الواتساب السري الذي يشمل مجموعة معينة من الطلاب الذين يدفعون مقابل مادي كبير حتى يتم تسريب نماذج البوكليت لهم.

وتم توزيع درجات امتحان مادة اللغة الانجليزية على هذا النحو:

وضع ثمان درجات للاسئلة المقالية منها أربع درجات على سؤال واحد و2 درجة على واحد من سؤالين.

أم الأسئلة الموضوعية درجاتها 42 درجة فلكل سؤال درجة من 26 و 2 درجة لكل سؤال من 8.

إجمالي الدرجات للمادة في النهاية تكون 50 درجة.

تعليمات صارمة لامتحانات الثانوية العامة 2023

قام الكثير من المواطنين بالاهتمام بمعرفة أهم الضوابط والتعليمات التي شكلتها الوزارة ووضعتها لامتحانات الصف الثالث الثانوي، هذه الضوابط شكلت أهمية كبيرة بالنسبة للطلاب ووضحت أن اللجنة لا يتعدى عددها أكثر من 20 طالب، امتحانات الثانوية العامة هذا العام شكلت نسبة 85% أسئلة اختيارية و15% أسئلة مقالية، ووضحت أيضا أهمية أن يلتزموا بالمستوى الفردي للطالب، وأسئلة الامتحانات تقسم ما بين 40% للتطبيق و30% للفهم 30% لحل المشكلات والإبداع.

نتابع معكم اليوم الخميس السادس من يوليو واستمرا امتحانات الصف الثالث الثانوي للطلاب بامتحان اللغة الانجليزية.