في الوقت الآخير قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتقديم أخبار عن نسبة النجاح الخاصة بنتائج الثالث المتوسط وأنها قد وصلت إلي أكثر من 90% من إجمالي النتائج التي قامت بمراجعتها، وأكدت على أنه بعد الانتهاء من المراجعة سيتم اعتمادها على موقع نتائجنا التابع للوزارة حيث توفر الوزارة كافة الخدمات إلكترونيا لتوفير الوقت والمجهود على الطلاب ليتمكنوا من الحصول على النتيجة دون الاضطرار للذهاب للمدرسة التابع لها وفي هذا المقال سوف نتعرف على كيفية الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط.

كيفية الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق

من أجل القيام بمعرفة نتائج الثالث متوسط العراق قم باتباع هذه الطريقة للحصول على النتيجة إلكترونيا وهي كالآتي:

أولاً يجب الدخول إلى موقع نتائجنا وذلك عن طريق استخدام البحث في جوجل، ثانياً سوف يتوجب على الطالب القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع، وذلك عن طريق كتابة اسم الطالب ورقم الهوية وأيضاً كلمة المرور الخاصة بالطالب وعقب هذا يجب كتابة البريد الالكتروني الخاص بالطالب وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ورقم التحقق الخاص به، ثالثاً يجب الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام وبعدها سوف يتم تسجيل الدخول إلى موقع نتائجنا، رابعاً يجب القيام باختيار الصف الدراسي الخاصة بالطالب وبعدها القيام بالضغط على زر البحث، وأخيراً سوف يتم عرض نتيجة الطالب ودرجته في كل مادة، كما يمكن للطالب القيام بالاستعلام عن نتيجته وبعدها القيام بطباعة شهادة النتيجة الخاصة به.

نتائج الثالث متوسط العراق

لم يتم حتى الآن اعتماد نتائج الثالث متوسط العراق منذ مدة قصيرة في شهر يونيو ولكن من المتوقع ظهورها في الساعات القليلة القادمة بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح حيث يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على النتيجة، يجب على الطالب متابعة الموقع الرسمي لوزارة التهذيب الوطني للاستعلام على النتائج باستخدام رقم التحقق أو تحديد الموعد المؤكد للنتائج، ويجب على الطلاب الذين لا يملكون رقم التحقق الخاص بهم اللجوء الى المدرسة أو المؤسسة التي قاموا بالتسجيل فيها للحصول على الرقم الصحيح للتأكد من الهوية الصحيحة للطالب والحصول على النتيجة الخاصة به.