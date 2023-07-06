رابط استعلام نتائج التوجيهي فلسطين 2023//اعرف موعد النتيجة وطريقة الحصول عليها

بعد تداول إعلان موعد ظهور نتائج التوجيهي فلسطين 2023، زادت عمليات البحث عن رابط استعلام نتائج التوجيهي فلسطين 2023 الذى من المقرر إعلانها عبره، حيث يترقب الطلاب وأولياء أمورهم بقلق للاطمئنات وتحديد مستقبلهم التعليمي لمرحلة الجامعية، لذلك اهتموا وتسارعوا حول معرفة رابط النتائج وهو سنقدمه عبر سطور مقالنا لليوم لعرض كافة المعلومات المؤكدة عن الرابط وموعد إعلان نتائج التوجيهي فلسطين 2023.

موعد ظهور نتائج التوجيهي فلسطين 2023

كشف مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم بفلسطين عن موعد ظهور نتائج التوجيهى للشهادة الثانوي بالبلاد بأنه سيكون خلال الساعات القادمة من اليوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس , وقد أشار إلى طمئنة الطلاب وأولياء أمورهم عبر بأن النتائج اعتمدت بنسب ومعدلات النجاح عالية أكثر من السنة الماضية, كما أوضح رابط ظهور النتائج ويسوف نذكره لكم عبر السطور التالية.

رابط استعلام نتائج التوجيهي فلسطين 2023

وأكد المصدر المسئول أن النتائج ستكون متاحة لجميع طلابالتوجيهى إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت عبر رابط موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي عبر الإنترنت من هنا tawjihi.mohe.ps، حيث يعتبر هذا هو الرابط الرسمي والمخصص من قبل الوزارة لنتائج التوجيهي الثانوي، فيستطيع الطلاب الدخول عليه وكتابة رقم الجلوس للحصول على نتائجهم بكل سهولة .

كما حذر من عدم الضغط على روابط أخرى مزيفة من قبل بعض المواقع المهكرة عبر الإنترنت, واشار الى وجود طرق أخرى مقررة من الوزارة للاستعلام وسوف نتناول معكم ذلك عبر التالي.

طرق الاستعلام عن نتائج التوجيهي فلسطين 2023

وفى وقت سابق أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطنية أنه يمكن طلاب الثانوي التوجيهى معرفة نتائجهم فور الإعلان عنها عبر إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم فلسطين والاستعلام برقم الجلوس, أو من خلال رسائل صفحات ومنصات الوزارة عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

سيتطلب من الطالب إدخال الاسم، أو إدخال رقم الجلوس المكون من 6 إلى 8 أرقام.

بعدها سيتم الانتظار لثواني معدودة.

ثم سوف يحصل الطالب على نتيجة توجيهي 2023.

و بهذا نكون انتهينا من تقديم رابط استعلام نتائج التوجيهي فلسطين 2023 مع استعراض لأهم طرق معرفة النتائج المعتمدة من قبل الوزارة وبالنجاح للجميع.