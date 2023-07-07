“هنا” تنزيل واتساب الذهبي 2023 whatsapp gold بالتحديث الجديد بدون فقد محادثاتك

يعد الواتساب الذهبي من أشهر التطبيقات الذي يبحث عنها الكثيرين وعن المعلومات حوله فهذا التطبيق معدل، حيث يوفر للمستخدمين مميزات غير موجودة في التطبيق الأصلي فهو يقوم بإخفاء أخر ظهور وعلامة استلام الرسائل المزدوجة، كما يمكنك التعرف على المزيد من مميزات تطبيق الواتساب الذهبي بصورة أوسع، حيث يوجد له عدة نُسخ لنفس مطورة منها نُسخة الواتساب الذهبي ابو عرب ولقد تم تطوير كل نُسخة على حدى حتى تتناسب مع اهتمامات المستخدمين وحتى تتناسب مع جميع أنواع هواتف الأندرويد الجديدة والقديمة.

تنزيل واتساب الذهبي بدون فقدان المحادثات

قد يواجه بعض المستخدمين مشاكل عند تحديث الإصدار الأخير، حيث تعود تلك المشاكل لعدة أسباب لذلك سوف نتعرف على تلك الأسباب حتى نتفاداها، حيث يمكنكم تثبيت تحديث التطبيق بدون فقدان محادثات الواتساب وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

لا تقم بحذف الإصدار السابق لتطبيق الواتس آب ثم قم بالدخول على رابط تحميل واتساب الذهبي على جهازك المحمول.

ثم عليك بالانتظار حتى يتم الانتهاء من تنزيل تطبيق الذهبي، وقم بالتوجه الى مدير ملفات الهاتف والدخول إلى مجلد التنزيلات.

وبعد ذلك سوف تجد ملف تنزيل WhatsApp Gold في مجلد التنزيلات وحينها قم بالضغط عليه ووافق على تثبيت التطبيق وأنتظر حتى يتم الانتهاء من تثبيت التطبيق.

بعد الانتهاء من تثبيت التطبيق قم بالضغط على زر فتح وإتباع الخطوات السابقة، وسوف تتمكن من تحديث الواتساب الذهبي والاستمتاع بجميع مميزات تحديث التطبيق على هاتفك دون أن تفقد محادثاتك السابقة.

مميزات واتساب الذهبي

يتميز تطبيق الواتساب الذهبي بالكثير من المميزات والتي تتلخص في النقاط التالية: