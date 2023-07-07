فرصة للشباب الحقوا حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في مختلف المدن الجديدة بسعر مناسب

يجد الكثير من الشباب في مصر صعوبة في القدرة للحصول على مسكن لبدء حياة كريمة للزواج، ولذلك حاولت توجيه الحكومة المصرية جهودها من خلال توفيرها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 حيث يمكن من خلال الوزارة القيام بتوفير للمتقدمين شقق سكنية بأسعار مختلفة حسب مساحة الشقة وموقعها، ومن الجدير بالذكر أن للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي عدة شروط لابد من توافرها في المقام الأول والتي سنعمل على توضيحها عبر موقعنا اليوم مع توضيح أسعار الوحدات السكنية المقدمة.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

هناك بعض الشروط التي يلزم توافرها في الشخص المتقدم للحصول على أحد شقق الإسكان الاجتماعي 2023، وتتمثل تلك الشروط في النقاط التالية:

أولاً: يلزم أن يكون المتقدم حامل للجنسية المصرية.

ثانياً: عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري.

ثالثاً: ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 50 عام.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

تتواجد شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في المناطق التالية:

أكتوبر الجديدة.

القاهرة الجديدة.

العبور الجديدة.

حدائق أكتوبر.

مدينة العاشر من رمضان.

الشروق.

المنصورة الجديدة.

دمياط الجديدة.

غرب قنا.

غرب أسيوط.

العلمين الجديدة.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في مصر من خلال القيام بالآتي:

قم بالدخول على منصة “صندوق الإسكان الاجتماعي” واختار منها “مشروع الإسكان”.

ثم قم بكتابة “رقم المشروع” وبعض البيانات المطلوبة مثل (الاسم كامل – رقم البطاقة الشخصية – العنوان – الوظيفة).

وبعدها قم بالضغط على زر أيقونة “الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي” وستظهر لك نتيجة الاستعلام مباشرة.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي في مصر

تصل قيمة الشقة بمساحة 90 متر إلى 310 ألف جنيه بالإسكان الاجتماعي للشباب في مصر والشقة بمساحة 75 متر بقيمة 245 ألف جنيه، وهناك احتمالية زيادة تكلفة شقق التسعون متر خلال الفترة المقبلة ببعض المدن لتتراوح تكلفتها من 360 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه.