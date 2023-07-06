“طلعت مرة واحدة” زيادة أسعار السجائر في مصر وزيادة تصل إلى 15 جنيه على العلبة الواحدة

لقد شهد السوق المصري ارتفاع ملحوظ في أسعار السجائر خلال الأيام الماضية بعد الاحتفال بعيد الأضحى المبارك مباشرة، حيث وصلت قيمة الزيادة إلى 17 جنيه مصري لتبدأ أقل علبة سجائر في مصر من سعر 15 جنيه مصري، وتعتبر من أكثر السجائر تداولا ومبيعاً في مصر هي سجائر كليوباترا باعتبارها من أقدم أنواع السجائر التي تم توفيرها في السوق المصري والتي يتناسب سعرها مع الكثير من الأشخاص نظرا لتوسط تكلفتها، ولقد حرصنا عبر موقعنا توضيح أسعار السجائر اليوم في مصر.

زيادة أسعار السجائر في مصر

لقد بدأ توفير سجائر كليوباترا في السوق المصري بدء من عام 1961م وذلك يعني وجود ذلك النوع من السجائر لفترة وصلت إلى 61 عام مما جعلها من أكثر الأنواع مبيعاً وانتشارا في مصر، ويرجع ذلك لكونها من الأنواع القديمة والأفضل جودة والأقل سعراً مقارنة بباقي الأنواع الأخرى من السجائر في مصر.

ومن الجدير بالذكر ان الزيادة الأخيرة لذلك النوع من السجائر ليس هو الأول من نوعه، حيث قد ارتفعت تكلفة سجائر كليوباترا خلال شهر مايو 2023 لتصل من 24 جنيه إلى 30 جنيه، ولكن تم تكرار تلك الزيادة مرة أخرى في شهر يوليو الجاري لتزيد من مبلغ 30 جنيه للعلبة الواحدة لتصل إلى 40 جنيه.

أسعار السجائر الرسمية اليوم في مصر

يمكننا التعرف على أسعار السجائر اليوم الموافق الخميس 6 من يوليو 2023 من خلال الآتي: