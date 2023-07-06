وزارة الداخلية العراقية رابط التقديم في مديرية ادارة التطوع والشروط والاوراق المطلوبة moi-jobs.iq

وزارة الداخلية العراقية رابط التقديم في مديرية ادارة التطوع ، يهتم عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة الماضية بالتعرف على خطوات ورابط التقديم في وزارة الداخلية العراقية التي أعلنت عن فتح باب التطوع لعام 2023 وذلك بداية من 4 يوليو 2023 حتى 7 من نفس الشهر،وأشارت الوزارة إلا أنها قامت بتوفير نموذج الطلب التطوعي وذلك من خلال الرابط المتاح للجميع والموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات ورابط التقديم….

وزارة الداخلية العراقية رابط التقديم في مديرية ادارة التطوع

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين بالعراق عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة الداخلية العراقية والتي يتيح للبعض التعرف على الوظائف المتاحة والشروط اللازمة للتقديم، وأشارت الوزارة خلال بيان رسمي لها أنه من المقرر أن يتم غلق باب التقديم في الموافق الجمعة 7 يوليو 2023، وإليكم خطوات التقديم.

في البداية يجب الدخول على موقع وزارة ادارة التطوع العراقي 2023 .

ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات الموضحة أمامكم .

اختار وزارة الداخلية من القائمة الموجودة.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة .

تأكد من ادخال البيانات الصحيحة.

اضغط على زر التأكيد .

سوف يتم الاتصال بك من قبل المختصين لتحديد موعد الاختبارات.

شروط التسجيل في وظائف ادارة التطوع 2023