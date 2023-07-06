تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الرسمي للالتحاق بالكليات والمعاهد {صناعي – زراعي – تجاري}

يبحث الآلاف من الطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023 حيث انه قد تم ظهور النتيجة امس بعد ان تم اعتمادها من قبل الوزير وانه تم إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الجامعي 2023-2024 عن التنسيق الخاصة بهذا العام ومن خلال مقالنا سنتعرف على تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تم الاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية بكافة الاقسام وهي الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وقبل بداية العام الدراسي الجديد، يتم إجراء عملية التنسيق الإلكتروني والتي يتم الاعلان من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث انه يتم قبول ما يقارب 10% من الأماكن المتاحة بالكليات والمعاهد من خلال قانون تنظيم الجامعات.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يتم الاعلان عن تاخر فترة التنسيق وذلك من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقبول طلاب الدبلومات الفنية في الكليات والمعاهد إلى ما بعد نهاية تنسيق الثانوية العامة وذلك بسبب زيادة الفترة المخصصة لإجراء معادلة الدبلومات الفنية بعض الكليات وهي في شهر أغسطس.

توقعات تنسيق دبلوم تجارة نظام 3 سنوات 2023

تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على قيامها بتحديد كافة المواعيد المخصصة لطلاب بكافة الاقسام حيث ان موقع التنسيق مخصص لكل من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات والشهادات المعادلة ومن الممكن ان يتم بدء تنسيق الدبلومات الفنية في بداية شهر سبتمبر حيث انه يتم الاعلان عن التاريخ النهائي من وزارة التعليم العالي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022-2023 امس واعلن ان نسبة نجاح عامة بلغت 64.47%، حيث وصل عدد الناجحين إلى 473264، والباقي يقوم باعادة امتحانات الدور الثاني.