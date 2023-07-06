الأوراق المطلوبة للتقديم على المعهد الفني للتمريض التابع للأوقاف لطلاب الشهادة الإعدادية 2023

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقديم للعام الدراسي 2023-2024 في المعهد الفني لتمريض البنات نظام الخمس سنوات التابع لمستشفى الدعاة. ويتم قبول الحاصلات على شهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها في هذا المعهد، وخلال السطور التالية نستعرض معكم الاوراق المطلوبة للتقديم للمعهد الفني للتمريض التابع لوزارة الأوقاف المصرية وكيفية التقديم في المعهد لطلاب الشهادة الإعدادية.

الأوراق المطلوبة للتقديم على المعهد الفني للتمريض

يتم التقديم على المعهد الفني لتمريض البنات نظام الخمس سنوات التابع لمستشفى الدعاة، عن طريق شراء كراسة القبول بسعر 1200 جنيه، والتي تشمل جميع الاختبارات والكشوفات والأشعات والتحاليل ورسم القلب، وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم:

صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر.

شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة.

عدد 8 صور حديثة 4×6.

صورة بطاقة ولي الأمر.

إيصال كهرباء حديث على نفس العنوان.

أصل شهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها للاطلاع وصورة منها.

بيان نجاح للصف السادس الابتدائي والصف الأول والصف الثاني والصف الثالث الإعدادي.

الكشف الطبي للقبول بمعهد تمريض الأوقاف

أعلنت الوزارة، إنه إذا تم اجتياز الاختبارات الشفوية، يتوجب على المتقدمة إحضار أصول الشهادات بالإضافة إلى فيش وتشبيه لولي الأمر باسم المعهد الفني للتمريض – مستشفى الدعاة – وزارة الأوقاف، وذلك مع إيصال سداد المصروفات.