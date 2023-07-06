رابط نتيجة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالاسكندرية 2023/2024 مدرية التربية والتعليم

تم الاعلان من قبل مديرية التربية والتعليم عن انه سيتم الاعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023 هيث انها ستظهر خلال الاسبوع الحالي من شهر يوليو 2023 ، كما يرغبون اولياء تاتمور التعرف على أماكن قبول الأطفال في كي جي 1 حيث انه تم التصريح عن القيام باعداد المرحلة الثانية من التنسيق حسب الأماكن الخالية ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط نتيجة نتيجة تنسيق رياض الأطفال.

رابط نتيجة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

يتم التعرف على نتيجة التنسيق في الاسكندرية من خلال الدخول على رابط موقع الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال والذي يتم بعدها القيام بارسال ملف تقديم رياض الأطفال عند التقديم في المدرسة وانه لابد من توافر بعض من الاوراق والنمستندات حتى يتم القبول النهائي ومنها.

شهادة ميلاد الطفل (كمبيوتر + 5 صورة ضوئية للشهادة) .

عدد 4 صور شخصية للطفل .

صورة بطاقة ولي الأمر أو من يكفل الطفل.

ما يفيد إقامة والد الطفل فى النطاق الجغرافي للمدرسة.

ايصال كهرباء حديث أو إيصال مياه او غاز بأسم والد الطفل أو تقديم عقد إيجار موثق.

كما جاءت الوزارة بالاعلان عن نفي خبر منتشر عبر مواقع التواصل هو زيادة عدد سنوات كي جي رياض الأطفال إلى 3 سنوات أو اضافة كي جي 3 للأطفال كما انها صرحت ان تطوير التعليم لا تشمل زيادة عدد سنوات ولكنه لابد من الاهتمام بالتعليم على وجه عام وانها ما هي الا اخبار ليس لها علاقة بالصحة وانه خلال تلك الفترة يتم التعرف على المدارس التى يتم القبول بها.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

سيتم الاعلان عن النتيجة يوم الاثنين 25-07-2023 1218 مـ وان هناك استعداد كامل من قبل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن نتائج تنسيق رياض الأطفال في الإسكندرية أتاحت مديريات التربية والتعليم رابط وخطوات تقديم رياض الأطفال 2024 ويتم فتح الوزارة لينك نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023 لمساعدتهم على التعرف على المدارس التى قبلوا بها.