رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم ملفات pdf موقع نتائجنا

نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم pdf رابط موقع نتائجنا، يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمو عن الرابط الالكتروني التي اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية، بعدما أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي 2023، في 17 يونيو الماضي واعلنت وزارة التعليم العراقية عن تصحيح اوراق الاجابة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، ويبحث عدد كبير من الطلاب عن نتائج الثالث المتوسط 2023 .

نتائج الثالث المتوسط 2023

حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية عن أن نسب نجاح الثالث المتوسط تخطت الـ 90% مشيرة إلى أن هذا مؤشر قوي على نجاح المنظومة التعليمية ، وكانت وزارة التعليم العراقية قد أعلنت عن متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، وأشارت أن الطلاب أكدوا أن أسئلة الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وكانت الوزارة قد أعلنت أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط بعد العودة من إجازة عيد الاضحى المبارك، وذلك من خلال موقع نتائجنا التابع لوزارة التعليم العراقية والذي يتيح عدد كبير من الخدمات التعليمية للطالب وولي الأمر، أبرزها الاطلاع على نتائج الطلاب والتقييمات الشهرية، ورصد موقع البديل خلال الساعات الأخيرة زيادة مستمرة عن نتيجة الثالث متوسيط 2023 العراق .

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط 2023

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء عن نتيجة الثالث المتوسط 2023 بعدما أعلنت وزارة التعليم العرافية أنها أصبحت متاحة أمام الجميع من خلال اتباع الخطوات الآتية :

الدخول على موقع وزارة التعليم العراقية .

أو الضغط على موقع نتائجنا .

ثم اختر نتائج الثالث متوسط 2023.

ادخل بيانات الطالب .

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

ثم اضغط على اظهر النتيجة .

علي الجميع اتباع الخطوات التالية للحصول علي النتيجة بدون مشاكل من خلال الرابط المتوفر بالاعلي.

وكشفت وزارة التربية والتعليم العراقية بالساعات الماضية ان عملية رفع النتائج في عموم المحافظات سوف تستغر وقت كبير لغاية ونعمل حالياً علي الانتهاء من عملية التصحيح ومفترض ان تتوافر النتائج في جميع المحافظات ولن يكون هناك اعتماد النتيجة بمحافظة محافظة مثل نتائج السادس التمهيدي بالعراق واكد المتحدث الرسمي ان النتيجة ستكون في بداية الاسبوع الجديد.