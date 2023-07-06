نازلة PDF – نتائج الثالث المتوسط 2023 وزارة التربية العراقية mlazemna موقع نتائجنا

نتائج الثالث المتوسط 2023 أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخراً عن نسبة النجاح في نتائج الثالث المتوسط، حيث وصلت إلى أكثر من 90% من إجمالي النتائج التي تم مراجعتها. وأشارت الوزارة إلى أنه بمجرد الانتهاء من عملية المراجعة، سيتم نشر النتائج النهائية على موقع “نتائجنا” الخاص بالوزارة، الذي يوفر خدمات إلكترونية شاملة لتسهيل الحصول على النتائج دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس، وفي هذا المقال، سنتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق.

نتائج الثالث المتوسط 2023

من المعروف أنه لم يتم حتى الآن اعتماد نتائج الثالث المتوسط في العراق، والتي تم الانتهاء من تصحيحها في وقت سابق من شهر يونيو، ولكن من المتوقع أن تظهر النتائج في الساعات القليلة القادمة، بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة من خلال متابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، واستخدام رقم التحقق الخاص بهم، أو تحديد الموعد المؤكد لإصدار النتائج.

خدمة الاستعلام عن النتائج

وفي حالة عدم حصول الطلاب على رقم التحقق الخاص بهم، يجب عليهم الاتصال بالمدرسة أو المؤسسة التعليمية التي سجلوا فيها، للتأكد من الحصول على الرقم الصحيح للتحقق من هويتهم والحصول على نتائجهم وأصبح الحصول على نتائج الثالث المتوسط 2023 في العراق يعتبر أمرا هاما للطلاب وأولياء الأمور، حيث تعكس هذه النتائج جهود الطلاب وأدائهم في الامتحانات ولتسهيل هذه العملية، يوفر موقع “نتائجنا” في العراق خدمة الاستعلام عن النتائج بسهولة ويسر.

وزارة التربية العراقية

تعلن وزارة التربية العراقية عن استكمال جميع الاستعدادات الفنية لإعلان نتائج الثالث المتوسط 2023 على موقع “نتائجنا” ويبلغ عدد المشاركين في الامتحانات أكثر من 674 ألف طالب وطالبة، وتم توزيعهم على ما يزيد عن 6 آلاف و800 مركز امتحاني في بغداد والمحافظات وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات، تم توفير روابط متعددة لنشر النتائج الامتحانية وتسهيل الحصول عليها.

موقع نتائجنا الرسمي

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على موقع نتائجنا الرسمي في العراق للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط، وذلك باستخدام الروابط والمصادر المذكورة في هذا المقال ولضمان الحصول على نتائج دقيقة وموثوقة، يرجى التأكد من استخدام المواقع الرسمية فقط وإذا واجهت أي مشاكل في الوصول إلى النتائج، يرجى التواصل مع وزارة التربية العراقية للحصول على المساعدة اللازمة.

وتم إنجاز 75% من نتائج امتحان الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2023، ويتبقى 25% من النتائج التي يتم حالياً إجراء عمليات التصحيح عليها من المتوقع أن تنتهي عمليات التصحيح قريبا، وسيتم بعدها التحقق من الدرجات ورصدها بدقة، قبل نشرها على موقع نتائجنا.