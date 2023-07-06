أسعار اللحوم اليوم 6 يوليو 2023 في مصر “الكندوز يصل إلى 240ج” تعرف على الأسعار .. من هنــا

يقوم المواطنين بالبحث للتعرف على أسعار اللحوم اليوم 6 يوليو ، فهذا السؤال يوميًا يتم البحث عن إجابته بمحركات البحث العالمية جوجل، وذلك من قبل الملايين من الأشخاص بمصر، وهذا لأنهم يريدون معرفة أحدث أسعار للحوم يوميًا، وفي السطور القادمة سوف نوفر لكم أحدث الأسعار.

أسعار اللحوم اليوم 6 يوليو

استقرت أسعار اللحوم اليوم 6 يوليو ، إذ أنها سجلت ما يلي:

بلغت أسعار اللحوم البلدي الطازجة اليوم الخميس الموافق من 6 يوليو 2023م، بمنافذ وزارة الزراعة، لما يقرب من حوالي 220 جنيهًا مصريًا، و225 جنيهًا مصريًا.

بلغت أسعار اللحوم البلدي الكندوز اليوم الخميس الموافق من 6 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 280، 350 جنيهًا مصريًا، للكيلو الواحد.

هذا بجانب أن أسعار اللحوم البلدي الضأن بلغت اليوم الخميس الموافق من 6 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 280 و300 جنيهًا مصريًا، على حسب القطعية.

كذلك أن سعر اللحم الجملى بلغ اليوم الخميس الموافق من 6 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 230 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 4 يوليو

جاءت أسعار اللحوم اليوم الخميس 6 يوليو مستقرة بصورة ملحوظة، فقد سجلت كل ما يلي: