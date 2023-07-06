تعرف الآن على سعر الحديد اليوم 6 يوليو 2023 في مصر بعد الارتفاع الأخير

يعتني بالاطلاع على أسعار الحديد بشكل يومي عدد لا حصر له من المواطنين المصريين، إذ أنه في هذا الوقت الجاري يتم البحث عن سعر الحديد اليوم 6 يوليو ، إذ أنه من المعروف أنه متذبذب، ويكون بين الارتفاع والانخفاض، أي أنه لا يبقى على سعر محدد، وفيما يلي سنرفق لكم سعره اليوم الخميس 6 يوليو 2023م.

سعر الحديد اليوم 6 يوليو

انخفض سعر الحديد اليوم 6 يوليو ، فقد جاء ليسجل ما يلي:

بلغ سعر الحديد بشركة عز، اليوم الخميس الموافق من 6 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 37100 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد، كما أن سعر الطن حديد عز يبلغ للمستهلك بما يقرب من حوالي 39233 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن سعر حديد بشاي بلغ اليوم الخميس الموافق من 6 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 37600 جنيه للطن الواحد.

كذلك أن سعر حديد سرحان بلغ اليوم الخميس الموافق من 6 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 34600 جنيهًا مصريًا للطن الواحد.

هذا بجانب أن سعر حديد العتال بلغ اليوم الخميس الموافق من 6 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 35600 جنيهًا مصريًا، للطن الواحد.

أسعار الحديد اليوم الخميس 6 يوليو

انخفضت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 4 يوليو، إلى أن وصلت للأسعار التالية: