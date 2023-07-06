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تعرف الآن على سعر الحديد اليوم 6 يوليو 2023 في مصر بعد الارتفاع الأخير

جهاد حسينمنذ 12 دقيقة
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يعتني بالاطلاع على أسعار الحديد بشكل يومي عدد لا حصر له من المواطنين المصريين، إذ أنه في هذا الوقت الجاري يتم البحث عن سعر الحديد اليوم 6 يوليو ، إذ أنه من المعروف أنه متذبذب، ويكون بين الارتفاع والانخفاض، أي أنه لا يبقى على سعر محدد، وفيما يلي سنرفق لكم سعره اليوم الخميس 6 يوليو 2023م.

سعر الحديد اليوم 6 يوليو

انخفض سعر الحديد اليوم 6 يوليو ، فقد جاء ليسجل ما يلي:

  • بلغ سعر الحديد بشركة عز، اليوم الخميس الموافق من 6 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 37100 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد، كما أن سعر الطن حديد عز يبلغ للمستهلك بما يقرب من حوالي 39233 جنيهًا مصريًا.
  • هذا بجانب أن سعر حديد بشاي بلغ اليوم الخميس الموافق من 6 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 37600 جنيه للطن الواحد.
  • كذلك أن سعر حديد سرحان بلغ اليوم الخميس الموافق من 6 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 34600 جنيهًا مصريًا للطن الواحد.
  • هذا بجانب أن سعر حديد العتال بلغ اليوم الخميس الموافق من 6 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 35600 جنيهًا مصريًا، للطن الواحد.

أسعار الحديد اليوم الخميس 6 يوليو

انخفضت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 4 يوليو، إلى أن وصلت للأسعار التالية:

  • بلغ ثمن الحديد بالمصريين اليوم الخميس الموافق من 6 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 37600 جنيهًا مصريًا للطن الواحد.
  • كما أن سعر حديد الكومي بلغ اليوم الخميس الموافق من 6 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 34600 جنيهًا مصريًا للطن الواحد.

جهاد حسينمنذ 12 دقيقة
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