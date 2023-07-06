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“في السوق السوداء يصل حتى 50ج” سعر الدولار اليوم 6 يوليو 2023 بالبنوك والأسواق

جهاد حسينمنذ 8 دقائق
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معروف أن سعر الدولار يشكل أهمية كبرى العديد من المواطنين، لهذا يقوم بالبحث عن ثمنه بصورة مستمرة غالبية الأشخاص، إذ أنه يتم التساؤل عن سعر الذهب اليوم الخميس الموافق من 6 يونيو 2023م، لذلك سوف نوفر لكم سعره بالسطور المقبلة في جميع البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم 6 يوليو

استقر سعر الدولار اليوم 6 يوليو ، حتى سجل الآتي:

  • وصل ثمن الدولار مقابل الجنيه الذهب اليوم الخميس الموافق من 6 يوليو 2023م، في البنك المركزي المصري لما يقرب من حوالي 30.93 جنيهًا مصريًا، في حالة البيع، وكذلك ما يقرب من حوالي 30.84 جنيهًا مصريًا، في حالة الشراء.
  • هذا بجانب أن ثمن الدولار مقابل الجنيه المصري، وصل اليوم الخميس الموافق من 6 يوليو 2023م، في البنك الأهلي، لما يقرب من حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا، في حالة البيع، وكذلك ما يقرب من حوالي 30.75 جنيهًا مصريًا، في حالة الشراء.

أسعار الدولار اليوم الخميس 6 يوليو 2023

استقرت أسعار الدولار اليوم الخميس 6 يوليو 2023 ، إلى أن سجلت الآتي:

  • وصل ثمن الدولار اليوم الخميس الموافق من 6 يوليو 2023م، في بنك كريدي أجريكول، لما يقرب من حوالي 30.95 جنيهًا مصريًا، في حالة البيع، وكذلك ما يقرب من حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا، في حالة الشراء.
  • كذلك أن ثمن الدولار مقابل الجنيه المصري وصل اليوم الخميس الموافق من 6 يوليو 2023م، في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي، لما يقرب من حوالي 30.95 جنيهًا مصريًا، في حالة البيع، وكذلك لما يقرب من حوالي 30.90 جنيهًا مصريًا، في حالة الشراء.

جهاد حسينمنذ 8 دقائق
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