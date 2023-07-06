“في السوق السوداء يصل حتى 50ج” سعر الدولار اليوم 6 يوليو 2023 بالبنوك والأسواق

معروف أن سعر الدولار يشكل أهمية كبرى العديد من المواطنين، لهذا يقوم بالبحث عن ثمنه بصورة مستمرة غالبية الأشخاص، إذ أنه يتم التساؤل عن سعر الذهب اليوم الخميس الموافق من 6 يونيو 2023م، لذلك سوف نوفر لكم سعره بالسطور المقبلة في جميع البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم 6 يوليو

استقر سعر الدولار اليوم 6 يوليو ، حتى سجل الآتي:

وصل ثمن الدولار مقابل الجنيه الذهب اليوم الخميس الموافق من 6 يوليو 2023م، في البنك المركزي المصري لما يقرب من حوالي 30.93 جنيهًا مصريًا، في حالة البيع، وكذلك ما يقرب من حوالي 30.84 جنيهًا مصريًا، في حالة الشراء.

هذا بجانب أن ثمن الدولار مقابل الجنيه المصري، وصل اليوم الخميس الموافق من 6 يوليو 2023م، في البنك الأهلي، لما يقرب من حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا، في حالة البيع، وكذلك ما يقرب من حوالي 30.75 جنيهًا مصريًا، في حالة الشراء.

أسعار الدولار اليوم الخميس 6 يوليو 2023

استقرت أسعار الدولار اليوم الخميس 6 يوليو 2023 ، إلى أن سجلت الآتي: