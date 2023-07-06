موعد ظهور نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر

قد اقترب موعد نتائج البكالوريا 2023 الجزائر حيث يستعد طلاب وطالبات البكالوريا في الجزائر الاعلان عن النتائج خلال ساعات قليلة وانه سيتم الاعلان عنها عبر موقع الوزارة وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الاوراق ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد ظهور نتائج البكالوريا 2023.

موعد ظهور نتائج البكالوريا 2023

يهتم بالبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حيث يتم رفع النتائج على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وانه يسمح لنا الاستعلام عنه باتباع خطوات بسيطة فقد صرحت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن موعد نتائج البكالوريا 2023 الجزائر يوم الخميس 20 يوليو 2023، بعد ان يتم التاكد من صحة الدرجات والدقة حيث ان النتائج ستعلن في تمام الساعة الرابعة مساءً مثل ما اعلنت وزارة التربية الوطنية كما انه يتم نشر النتائج على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فقد بدأت عملية التصحيح منذ ان تم الانتهاء الامتحانات وامتدات لمدة عشرة أيام بعد امتحان الطالب، حيث يتم جمع ورقة الطالب والقيام بتصحيحة ويمتد عملية التصحيح لمدة شهر كامل من اليوم الأول الذي يكمل فيه الطالب امتحان البكالوريوس.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2023

حيث انه تم الاعلان عن موعد صدور نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر ويمكننا الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2023 حتى تتمكن من الاستعلام بسهولة عن النتائج فور ظهورها، ويتم من خلال القيام بالاتي.