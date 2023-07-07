ظهور.. رابط نتائج الثالث متوسط بالعراق 2023 دور أول في العراق الفصل الدراسي الثاني جميع الولايات العراقية عبر وزارة التربية العراقية

‏يرغب العديد من الطلاب في العراق الحصول على رابط نتائج الثالث متوسط بالعراق 2023 الدور الاول ‏‏عبر موقع نتائجنا وذلك بالتزامن مع الانتهاء من أداء الامتحانات ‏والتي بدأت من ‏أول يوم في شهر يونيو الماضي 2023 حتى يوم السبت الذي يوافق 17 من الشهر الجاري ‏وخلال ذلك التقرير سوف نوضح لكم الكثير من المعلومات التي يبحث عنها الطلاب الخاصة ‏نتائج الثالث المتوسط بالإضافة إلى رابط نتائج الثالث متوسط بالعراق 2023 الدور الاول.

رابط نتائج الثالث متوسط بالعراق 2023 الدور الاول

‏من المقرر انه طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق قام بأداء الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023 الفصل الدراسي الثاني الدور الأول بد أن من يوم الخميس الذي يوافق 1 يوليو الماضي 2023 حتى يوم الخميس الذي يوافق 17 من الشهر وعلى ذلك فان الامتحانات ‏استمرت 17 يوم حيث انه قام الطلاب في امتحان مادة اللغة العربية وما درست التربية الإسلامية ومادة اللغة الإنجليزية خلال الشهر الحالي ‏‏بالإضافة إلى امتحان الاجتماعيات و امتحان الرياضيات ومن ‏المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2023 العراق عقبة الانتهاء تماما من ‏عملية تصحيح اوراق إجابات الطلاب ورصد الدرجات في الكنترول بكافة المحافظات في العراق.

‏الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2023 العراق

‏يمكن للطلاب في العراق الاستعلام عن رابط نتائج الثالث متوسط بالعراق 2023 الدور الاول ‏من خلال موقع نتائجنا التابع إلى وزارة التربية والتعليم العراقية للحصول على نتيجة ‏الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني الدور الأول 2023 من خلال الخطوات التي تتمثل في التالي: