“سجلها من هنا” استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية 2023 بصفة عقد رجال ونساء | الشروط والضوابط | المستمسكات المطلوبة

وظائف وزارة الداخلية العراقية.. استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية 2023 …لينك استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية 2023 .. رابط استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية عبارات بحثية لم يهدأ محرك البحث العالمي جوجل العراق من كثافة عمليات البحث عنها، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت مديرية إدارة التطوع بوزارة الداخلية العراقية، عن موعد فتح رابط استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية 2023 للجنسيين بصفة عقد للعمل في صفوف قوي الأمن الداخلي “رجل أمن”، والعمل بجميع المحافظات العراقية “شرطة محلية، دفاع مدني، مرور”.

التطوع وزارة الداخلية العراقية 2023 مطلوب عدد 37 ألف و100 عنصر بواقع 36 أل و100 من الذكور، وعدد 1000 عنصر من الإناث، على أن تتوافر لدي المتقدمين والمتقدمات الشروط المحددة للتسجيل على الوظائف المطلوبة، وسوف نوضح لكم خلال السطور التالية موعد وشروط التقديم وكذا المستندات المطلوبة، بالإضافة لرابط التسجيل وخطوات الدخول عليه فتابعونا.

التطوع وزارة الداخلية العراقية 2023

بعد أن قررت مديرية التطوع التابعة لوزارة الداخلية في العراق تأجيل فتح رابط التقديم لتعيين رجل أمن على صفوف قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية، أعلنت المديرية العراقية للتطوع اليوم الاثنين الموافق 3 تموز 2023 عن الموعد الجديد لفتح رابط التقديم لهذه الوظائف التابعة للوزارة.

وفي ذات السياق، أثيرت حالة من الجدل في كافة المحافظات العراقية بعد القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية بتأجيل التقديم لهذه الوظائف والتي كانت مقررة في الأسابيع السابقة.

من اللافت أن الوزارة لم تعلن عن أسباب تأجيل التقديم في هذه الوظائف، ولكن المديرية العراقية للتطوع قامت اليوم بإنهاء حالة الجدل والإعلان عن الموعد الجديد الرسمي للتقديم في وظائف وزارة الداخلية، بالإضافة إلى الإعلان عن موعد فتح الرابط وشروط التسجيل.

شروط وظائف وزارة الداخلية العراقية 2023

هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لتكون مؤهلاً للتطوع في وزارة الداخلية العراقية. تشمل هذه الشروط:

الجنس: يتم قبول رجال وسيدات في الوظائف التطوعية بوزارة الداخلية العراقية.

العمر: يجب أن يكون عمر المتقدمين بين 18 و 30 عامًا.

التعليم: يجب أن يكون المتقدمين حاصلين على الحد الأدنى من المؤهلات التعليمية المطلوبة للوظيفة المعينة. يمكن أن تشمل هذه المؤهلات الثانوية العامة أو الدبلوم أو درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.

اللياقة البدنية: يجب أن يكون المتطوعون قادرين على تحمل الجهد البدني والظروف القاسية التي قد تواجههم خلال أداء واجباتهم.

السلامة: يجب أن يكون المتطوعون خاليين من أي سوابق جنائية وأن تكون لديهم سجلات نظيفة.

هذه هي بعض الشروط الأساسية للتطوع في وزارة الداخلية العراقية في عام 2023. إذا كنت تلبي هذه الشروط وترغب في الانضمام إلى صفوف الوزارة، فيجب عليك التحقق من المتطلبات المحددة لكل وظيفة والبدء في عملية التقديم.

شروط واستحقاقات التطوع في وزارة الداخلية العراقية بصفة عقد

فيما يلي شروط واستحقاقات التطوع في وزارة الداخلية العراقية في عام 2023:

• الجنسية: يجب أن يكون المتطوع من الجنسية العراقية “أصيل من أبوين عراقيين”

• العمر: يجب أن يكون العمر بين 18 و 22 عامًا.

ويحتسب العمر من تاريخ (1/7/2005) ولغاية ( 1/7/2001)

• التعليم: أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية والمتوسطة حصراً

• اللياقة البدنية: يجب أن يكون المتطوع بصحة جيدة وقادرًا على تحمل الضغوط البدنية.

• الموقف العائلي: يجب أن يكون المتقدم عازبًا وغير مسجل في الخدمة العسكرية.

الحالة الجنائية : غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف أو جريمة إرهابية والجرائم

الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي ..

تقدم التطوع فرصة قيمة للرجال والسيدات العراقيين للمساهمة في خدمة الوطن وتحسين الأمن والاستقرار في البلاد. الرجاء الاطلاع على وزارة الداخلية العراقية لمزيد من المعلومات حول شروط واستحقاقات التطوع في الوزارة.

إجراءات التقديم وعقود التطوع في وزارة الداخلية العراقية

للتطوع في وزارة الداخلية العراقية، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. ملء النموذج: قم بتعبئة النموذج المقدم من قبل وزارة الداخلية العراقية للتطوع وذلك من خلال عمل دخول إلى رابط استمارة التطوع وزارة الداخلية العراقية www.moi-jobs.iq

2. تقديم المستندات: قد يتطلب منك تقديم بعض المستندات الضرورية مثل بطاقة الهوية، وشهادة الميلاد، وشهادات الخبرة إن وجدت.

المستمسكات المطلوبة

الوثيقة المدرسية الأصلية (مصدقة من المدرسة ومديرية التربية) + 4 نسخ البطاقة الوطنية الموحدة حصراً للمتقدم والوالدين (أصل + 4 نسخ) مستمسكات الولدين (أصل + 4 نسخ) بطاقة السكن (أصل + 4 نسخ) صور عدد (10) على المتقدمين من ذوي الشهداء تقديم ما يؤيد ذلك من مؤسسة الشهداء على ان يكون من الدرجة الأولى (الزوج – الزوجة – الوالدان – الأولاد – الإخوة – الأخوات – أولاد الابن – أولاد البنت) . على المتقدمين من الفئات التالية ( أبناء الضباط المستمرين بالخدمة – أبناء الضباط المتقاعدين – أبناء المنتسبين – الأقليات ) تقديم ما يؤيد

3. المقابلة: قد يتم دعوتك لإجراء مقابلة شخصية لتقييم مهاراتك وملاءمتك للعمل كمتطوع في وزارة الداخلية.

4. التدريب: قد يكون هناك برنامج تدريب للتطوع يجب عليك اجتيازه لاكتساب المهارات اللازمة للعمل في الوزارة.

5. توقيع العقد: بعد اجتياز المقابلة والتدريب، قد يتم توقيع عقد التطوع بينك وبين وزارة الداخلية العراقية.

تعد هذه الخطوات اللازمة للتقديم والعمل بصفة تطوعية في وزارة الداخلية العراقية. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات عن عملية التطوع وعقود التطوع من خلال الرابط: التطوع.