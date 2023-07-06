HERE.. موعد تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات

موعد تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2023 يبحث عنه الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”، تزامناً مع عرض نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في الساعات القليلة الماضية، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نزول نتائج الدبلومات الفنية للعام الحالي عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، بجانب بوابة الدبلومات الفنية الخاصة بخدمات التعليم الفني في مصر بشكل عام، ونستعرض عبر موقعنا البديل كل التفاصيل عنها مثل موعد تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2023 وكيفية الحصول على نتيجة الدبلوم الفني 2023 عبر الإنترنت، تابع..

موعد تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2023 لكل من يريد التظلم ضد نتيجته هذا العام، ويعتبر التظلم عبارة عن عدم قبول ورضا الطلاب وأولياء أمورهم عن نتيجة الدبلوم الفني 2023 والتي تم الاستعلام عنها أو الحصول عليها من المدرسة من قبل، ويظن البعض أن النتيجة لم تكن عادلة ويقومون بتقديم هذا الطلب ليتم إعادة تصحيحها من جديد، وإن كان بها خطأ يحصل الطالب على حقه على أكمل وجه.

وعن موعد تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2023، فقد أعلنت الوزارة أنه يبدأ من يوم السبت الثامن من شهر يوليو الجاري لعام 2023 الحالي، ويستمر تلقي الطلبات حتى يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر نفس الشهر يوليو لنفس العام 2023، ويتم اختيار الأفضل بين المصححين للنظر في الطلب لإعطاء الطالب حقه وتحقيق مبدأ المساواة بين الجميع.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

في حالة وجود خطأ بنتيجتك يمكنك الاستعلام عنها مرة أخرى عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على الإنترنت، فهو يتيح التأكد من نتائج الدبلومات الفنية بخطوات سهلة وبسيطة، وهي كما يلي: