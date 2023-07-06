مبروك لجميع الطلاب.. الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024

الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024 تشغل الآلاف من الطلاب والطالبات وحتى أولياء الأمور، حيث يرغب الطلاب في الاطمئنان على مستقبلهم ويريد أولياء الأمور الاطمئنان على مستقبل أبنائهم ودخولهم أفضل الكليات في مصر، وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوضحت أن هناك عدد من الجامعات والكليات في مصر تقبل طلاب الدبلومات الفنية وخريجي العملية الدراسية هذا العام 2023، وهناك بعض الكليات الثابتة من العام الماضي وبعضها تغير، ونستعرض عبر موقعنا البديل أهم الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024، تابع..

الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024

نقدم لكم عبر موقعنا الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024، والتي أكد عليها المجلس الأعلى للجامعات من خلال موقعه الرسمي على الإنترنت، ووردت في تنسيق الجامعات الحكومية الفنية 2023 الكليات التالية:

كلية الهندسة.

كلية التمريض.

كلية الزراعة.

كلية الآثار.

كلية التربية.

كلية التربية النوعية.

كليات التجارة.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية الفنون الجميلة.

كلية السياحة والفنادق.

كلية الخدمة الاجتماعية.

الجامعات التكنولوجية الجديدة في مصر.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي في الجامعات المصرية، وتكون وفقاً للتوزيع الجغرافي.

مع العلم أن الالتحاق بكلية معينة مما سبق أو أحد الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024 بشكل عام، يختلف وفقاً لنظام دراسة الطالب ومجموعه الكلي في الدبلوم الفني 2023، بجانب التوزيع الجغرافي الذي تتبعه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الوقت الحالي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في مصر عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، خاصة للتيسير على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الحصول على النتيجة، وهو نفس الموقع الذي يقدم عدد كبير من الخدمات التعليمية، ليس فقط لطلاب الدبلومات الفنية، بل لكل الطلاب والمشاركين في العملية التعليمية لمختلف المراحل الدراسية في مصر، ويمكن الدخول على رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للحصول على النتيجة وطباعتها أو تصويرها بكل سهولة من هنا.