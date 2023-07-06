الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم عبر موقع بوابة التعليم الفني

بعد انتهاء طلاب الدبلومات الفنية على مستوي جمهورية مصر العربية بأداء الامتحانات الخاصة بالدبلومات الفنية بمختلف أنواعها، يتساءل الطلاب وكذلك أولياء الأمور عن موعد اعتماد وإعلان النتيجة بشكل رسمي، خاصة لأن تم انتشار أخبار صرحت بأن نتيجة الدبلومات الفنية سوف يتم إعلانها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك والتي انتهت بالفعل.

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

نظرًا إلى الأخبار المتداولة أنه سوف يتم إعلان النتيجة الخاصة بالدبلومات الفنية على الفور فور انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صرحت أن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في الأسبوع الأول من شهر يوليو 2023، وهناك مصادر موثوقة داخل الوزارة أكدت أن النتيجة لن تعلن قبل يوم الاثنين الموافق 3 يوليو، وقد أعلنت الأمس الأربعاء.

عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدبلومات الفنية 2023

قامت وزارة التربية والتعليم بإجراء إحصائيات بخصوص الطلاب الذين خاضوا الامتحانات على مستوى الجمهورية، وتتمثل الإحصائيات في الآتي:

عدد الطلاب على مستوي الجمهورية في جميع تخصصات الدبلومات الفنية 760 ألف طالب وطالبة.

في حين عدد طلاب المدارس التكنولوجيا التطبيقية وصلوا إلى 1788 طالب وطالبة.

تم توزيع الطلاب على 2550 لجنة على مستوى الجمهورية.

تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

صرحت وزارة التربية والتعليم المصرية بأنه سوف يتم منح حافز إثابة لكل من مدراء الشئون المالية المديريات التعليمية/ مدراء الشئون الإدارية، حيث سوف تكون المكافأة اليوم بيومين وذلك على الأيام الفعلية لجميع هذه الفئات، ونفس الأمر يطبق علي آمناء المخازن ومدراء الإشراف، وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات تم إعلانها بعد أن وافق وزير التربية والتعليم بتحديد التخصصات الخاصة بالإدارات والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، والتي يتم من خلالها معرفة إطار التوجيه المالي والإداري لأعمال الامتحانات الخاصة بالدبلومات الفنية 2023.