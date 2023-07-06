يا تشتري يا اما تشتري بردو الحديد سعره نار.. سعر الحديد اليوم والأسمنت الخميس 6 يوليو من عام 2023

في هذا المقال سوف نرصد لكم سعر الحديد اليوم الخميس 6 يوليو، حيب يوجد ارتفاع في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6 يوليو 2023، حيث صعد الطن نحو سعر 550 جنيها، بينما شهد سعر الحديد والأسمنت في مصر، اليوم ارتفاعا مؤقتًا، حيث قد وصل سعر الأخير في السوق المصرية إلى نحو 1915.61 جنيها، لمعرفة سعر الحديد وسعر الاسمنت في جميع المصانع الموجودة في جميع المحافظات تابع السطور المقبلة، حيث جاء على النحو التالي.

سعر الحديد اليوم الخميس 6 يوليو

في هذا الفقرة سوف نرصد لكم سعر الحديد اليوم وفي الفقرة المقبلة سوف نرصد لكم سعر طن الاسمنت اليوم، حيث جاء على النحو التالي.

أولا وصل سعر طن الحديد الاستثمارى اليوم نحو سعر 37417.72 جنيه، بقيمة قد تغيير في السعر بلغت نحو 335.03 جنيه.

ثانيا ووصل سعر حديد في مصنع عز للطن الواحد نحو سعر 38657.38 جنيها، بقيمة تغيير في السعر نحو سعر 24.1 جنيه.

ثالثا ووصل سعر الحديد في شركة عز اليوم نحو سعر.38657.38 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو سعر 24.1 جنيه.

بينما ارتفع سعر الحديد في مصر في الفترة الأخيرة بمقدار زيادة 20 ألف جنيه، بعد أن قد سجل ما يقرب من نحو 42 ألف جنيه يوم الثلاثاء الماضي 2 مايو 2023.

سعر طن الاسمنت اليوم

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة سعر الحديد اليوم سوف نرصد لكم بكل تفاصيل سعر طن الاسمنت اليوم، حيث جاء على النحو التالي.