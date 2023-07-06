“الآن” .. نتائج الثالث المتوسط 2023 دور اول في العراق عبر نتائجنا results.mlazemna | نتائج الثالث المتوسط من وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية العراقية مؤخرًا عن نتائج الثالث متوسط 2023 دور اول في العراق، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني نتائجنا الوزاري بصيغة pdf، حيث إن الإعلان عن هذه النتائج قد تسبب في الاهتمام الكبير في وسائل الإعلام واهتمام الرأي العام نظراً لأهمية هذا الصف في مسار تعليم الطلاب، أوضحت الوزارة أيضاً أن نتائج الامتحانات الأولية للصف الثالث المتوسط في العراق للعام 2023 تكون في زيادة عن معدل النجاح في الأعوام السابقة، حيث إن نسبة النجاح بلغت في المواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم حوالي 85 % من الطلاب، بينما المواد الأخرى غير أساسية مثل التربية الفنية والتربية الرياضية تصل نسبة النجاح بها إلى 95 %.

نتائج الثالث المتوسط 2023 دور اول في العراق

بناء على إعلان وزارة التربية والتعليم بدولة العراق تم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط العام 2023 من خلال موقعنا الوزاري، حيث تم التخطيط لإعلان النتائج لجميع الطلاب من خلال الإنترنت وعن طريق موقع وزاره التربية والتعليم، حيث يعد الموقع هو المعونة الرئيسية في الحصول على نتائج الطلاب حيث إنه يتم التأكد والتحقق من درجات كل طالب بناءاً على استخدام رقم الجلوس الخاص به بالإضافة إلى الاسم الخاص بالطالب، واسم المدرسة الملتحق بها والمعلومات الأخرى المطلوبة على الموقع للحصول على النتيجة.

نتائج الثالث متوسط 2023 عبر موقع نتائجنا

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن نتائج الطلاب في المحافظات حيث أن وزارة التربية والتعليم أصدرت أنه من المتوقع أن تنشر وتظهر نتائج الطلاب في الساعات القادمة وذلك بعد أن انتهى جميع الطلاب والطالبات من آداء امتحاناتهم قبل أيام قليلة.

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رابط موقع وزارة التربية العراقية لاستعلام نتائج الثالث المتوسط 2023

يتحقق الطلاب من نتائج الثالث المتوسط من خلال الموقع الإلكتروني المعلن لوزارة التربية العراقية حيث إنه بمجرد الوصول الى الموقع ستظهر بعض الاختيارات ومن بين تلك الاختيارات يتم النقر على نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023 ثم يتم بعد ذلك تقديم مجموعة مختلفة من البيانات الشخصية مثل رقم الجلوس واسم الطالب واسم المدرسة ،وثم الضغط على عرض النتيجة وسوف تظهر النتيجة عند الإعلان عنها في الساعات القادمة.