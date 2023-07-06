ياما مش تشربها ياما تخرب بيتك.. الشرقية للدخان تعلن اسعار السجائر اليوم الخميس 6 يوليو

اسعار السجائر اليوم ، تعد هذه الجملة من أكثر الجمل التي تنتشر على محرك البحث العالمي جوجل وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحرص المشتري على معرفة الأسعار الحقيقة لعدم تلاعب التجار، وبالفعل يوجد تلاعب في الأسعار من قبل التجار، حيث

شهدت أسعار السجائر اليوم الخميس 6 يوليو الموافق استقرارا ملحوظا في بداية تعاملات اليوم بالأسواق المحلية، وفقًا آخر تحديث للأسعار المعلنة من الشركة المنتجة، حيث بات اسعار السجائر بالفترة الأخيرة حديث الجميع وبات الكثير يريد التطلع علي الاسعار يومياً ومن خلال مقالنا التالي سوف نوضح لحضراتكم كافة التفاصيل، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.

اسعار السجائر اليوم الخميس 6 يوليو

هذه وبحسب آخر الأسعار الحقيقية التي قد نشرتها شركة الشرقية للدخان المنتجة في مصر، فإن آخر سعر قد كشفت عنه كان يوم الخميس الموافق يوم 6 أبريل 2023 في السوق المصري ، حيث ارتفعت أسعار جميع منتجات الشركة، من السجائر إلى المستهلك، بحيث قد تراوحت اسعار السجائر اليوم بعد الزيادة الجديدة التي قد دخلت حيز التنفيذ في الأسواق المحلية، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي.

أولا وصلت علبة سجائر بوكس اليوم نحو سعر 10 إلي 15 جنيها.

ثانيا وبلغ سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز اليوم نحو 23 جنيها.

ثالثا ثم سجلت علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين اليوم نحو 24 جنيها.

أسعار السجائر الرسمية اليوم

أولا سجلت اسعار السجائر اليوم نوع كليوباترا بوكس نحو سعر 20 إلي سعر 24 جنيها.

ثانيا وبلغ سعر علبة كليوباترا سوبر اليوم نحو 24 جنيها.

ثالثا بينما بلغ سعر علبة سجائر مونديال «أحمر- أزرق- سيلفر اليوم نحو 24 جنيها.

رابعا وبلغ سعر علبة سجائر مونديال سويتش اليوم نحو 24 جنيها.

خامسا وبلغ سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك اليوم نحو بسعر 24 جنيه.

سادسا وسجل سعر علبة سجائر ماتوسيان سوبر اليوم نحو 24 جنيها.

سابعا ووصل سعر فايسروي /بال مال اليوم نحو 23 جنيها.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم

هذه وقد وصل سعر علبة ميريت ازرق واصفر اليوم نحو 42 جنيها.

بينما وصل سعر سعر الـ إم اليوم نحو سعر 39 جنيه.

ثم سجلت علبة سجائر لاكي سترايك اليوم نحو 29 جنيها.

أضرار السجائر على الإنسان

في السطور السابقة رصدنا لكم اسعار السجائر اليوم ولكن في هذه الفقرة سوف نتحدث عن أضرار السجائر، وعندما نتحدث عن التدخين، فإنه هو يُعتبر أحد أكبر القضايا الصحية العالمية، فهو قد يؤثر سلبًا على الصحة العامة ويعد سبباً رئيسياً للأمراض والوفيات المبكرة. إليك بعض الأضرار الرئيسية للسجائر:

أمراض القلب والأوعية الدموية: حيث يزيد التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بينما يحتوي الدخان على مركبات تسبب تصلب الشرايين وتقليل تدفق الدم.

أمراض الجهاز التنفسي: حيث. يسبب التدخين التهاب الشعب الهوائية والتهاب الرئتين والتليف الرئوي وقد يؤدي في النهاية إلى مرض الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة.

الأمراض السرطانية: يعتبر التدخين السبب الرئيسي لسرطان الرئة وسرطان الفم والحنجرة والمريء والبنكرياس والكلى والمثانة والمعدة والقولون والرقبة والقولون.

مشاكل صحية أخرى: يمكن أن يتسبب التدخين في مشاكل صحية أخرى مثل تلف الأسنان واللثة، تساقط الشعر، مشاكل في البشرة والشيخوخة المبكرة.

كيفية التخلص من التدخين

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة اسعار السجائر اليوم وأضرار السجائر سوف نتحدث عن كيفية التخلص من التدخين، حيث جاء على النحو التالي.

الاستعانة بالدعم الخارجي: حيث يمكن أن يساعد الحصول على دعم من الأصدقاء والعائلة والخبراء في مجال الإقلاع عن التدخين على تحقيق النجاح، بينما يمكنك أيضًا الانضمام إلى دورات الإقلاع عن التدخين التي توفر استراتيجيات ودعمًا مستمرًا.

العلاجات البديلة: هناك العديد من العلاجات والأدوية التي يمكن استخدامها للإقلاع عن التدخين، حيث يمكنك استشارة طبيبك للحصول على المشورة المناسبة واستخدام العلاج الذي يناسبك.

تحديد الأسباب النفسية والعاطفية: بينما يعد التدخين رد فعل للإجهاد أو القلق أو المشاعر السلبية الأخرى، حيث يمكن أن تكون الحصول على مهارات لمواجهة هذه المشاعر بشكل صحي أمراً مفيدًا في عملية الإقلاع عن التدخين.