رابط نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2023… المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2023، يترقب عدد كبير من الطلاب الاعلان عن نتائج الامتحانات التي أداها الطلاب مطلع الشهر الماضي، وبدأت عمليات البحث تتزايد عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني التي :دت على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق وأكدت على انتهاء الدورة التدريبية التي استمرت من 400 إلى 800 ساعة تقريباً، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية بلبنان 2023 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2023

حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بعدما أعلنت المديرية عن انتهاء أعمال التصحيح والتدقيق، وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن تكون النتائج متاحة أمام الجميع خلال الساعات الأولى المقبلة، وإليكم رابط وخطوات الاستعلام.

الدخول على رابط المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

اختر نتائج الامتحانات.

ثم ادخل رقم المترشح .

بعد ذلك اضغط على كلمة بحث.

ويمكن للجميع استخراج النتائج بدون اي مشاكل من خلال الرابط المتوفرة بالاعلي.

موعد الاعلان عن نتائج الامتحانات المهنية 2023 لبنان

ومن المقرر أن تعلن المديرية العامة للتعليم المهني عن نتائج الامتحانات المهنية 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يسعى الكثير من الطلاب الاطمئنان على مستواهم الدراسي بعد انتهاء عام كامل وأشارت المديرية إلى أن الطالب سوف يتمكن من الاطلاع غلى النتائج بكل سهولة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، مشيدة بالمجهود الكبير التي قدمته القيادات التعليمية خلال العام الدراسي الجاري، وأشارت إلى أنها استخدمت أحدث التقنيات والوسائل التعليمية المتطورة للنهوض بالعملية التعليمية في لبنان.