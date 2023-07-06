متاحه الان برابط مباشر.. لينك Mauribac نتائج كونكور 2023 موريتانيا مسابقة دخول السنة الاولي الاعدادية mauripack.com
ارتفع البحث خلال الساعات الماضية على الانترنت عن لينك Mauribac نتائج كونكور 2023 موريتانيا وذلك بعد أن قامت وزارة التعذيب الوطني بالإعلان عن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية في مرة ثانية عقبه زهور النتيجة على الموقع الإلكتروني الرسمي لمور يباك حيث تهدف النتيجة إلى الارتقاء بمستوى الطالب التعليمي بالمقارنة مع السنوات الماضية وأكدت الوزارة على أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع إلى وزارة التعذيب الوطني من خلال الخطوات المعلن عنها عبر موقع الوزارة.
لينك Mauribac نتائج كونكور 2023 موريتانيا
من المقرر ان عملية تصحيح اوراق امتحانات الطلاب لم تنتهي ومازالت لجان التصحيح تسريب مهمتها للإعلان عن النتائج للطلاب مع اتخاذ الدقة والحذر في رصد الدرجات والتأكد من صحتها لأخذ كل طالب بحقه و أذكر أن الوزارة قامت به أتاحت تقديم اعتراضات من قبل الطلاب عقب الإعلان عن نتائج الطلاب وبعدها سوف يعلن عن جدول امتحانات الدورة الثانية للطلاب خلال هذا العام حيث تشارك حوالي 47.251 طالب مترشح وتوزيعهم على 153 مركز ويوجد حوالي 63 مركز داخل نواكشوط بالإضافة إلى العديد من المراكز الأخرى حيث بلغت نسبة البنات المشاركة في الامتحانات حوالي 53.88%.
آلية الحصول على نتائج كونكور موريتانيا 2023 الصف الأول الإعدادي
حيث قامت الوزارة بتوفير لينك Mauribac نتائج كونكور 2023 موريتانيا الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات الآتية:
- أولا الدخول على لينك وزارة التهذيب الوطني من هنا.
- ثم اضغط على خانة النتائج.
- ثم أدخل جميع البيانات الخاصة بالطالب من اسم الطالب ورقم الجلوس.
- ثم اضغط على الصف الخاص بال طالب الصف الأول الإعدادي 2023.
- ثم قم بتحديد الولاية التابعة إلى الطالب.
- ثم قم بتحديد المقاطعة.
- ثم انقر على خانة البحث للاستعلام عن النتائج.
- انتظر بضع دقائق حتى تحصل على النتيجة أمامك على الشاشة.
- ويذكر أن وزارة التهذيب لم تعلن إلى الآن عن موعد ظهور النتائج والذي من المقرر أن يعلن عنها خلال الساعات المقبلة.