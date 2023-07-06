متاحه الان برابط مباشر.. لينك Mauribac نتائج كونكور 2023 موريتانيا مسابقة دخول السنة الاولي الاعدادية mauripack.com

‏ارتفع البحث خلال الساعات الماضية على الانترنت عن لينك Mauribac نتائج كونكور 2023 موريتانيا ‏وذلك بعد أن قامت وزارة التعذيب الوطني بالإعلان عن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية في مرة ثانية عقبه زهور النتيجة على الموقع الإلكتروني الرسمي لمور يباك ‏حيث تهدف النتيجة إلى الارتقاء بمستوى الطالب ‏التعليمي ‏بالمقارنة مع السنوات الماضية وأكدت الوزارة على أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع إلى وزارة التعذيب الوطني من خلال الخطوات المعلن عنها ‏عبر ‏موقع الوزارة.

لينك Mauribac نتائج كونكور 2023 موريتانيا

‏من المقرر ان عملية تصحيح اوراق امتحانات الطلاب لم تنتهي ومازالت لجان التصحيح تسريب مهمتها للإعلان عن النتائج للطلاب مع اتخاذ الدقة والحذر في رصد الدرجات ‏والتأكد من صحتها لأخذ كل طالب بحقه و أذكر أن الوزارة قامت به أتاحت تقديم اعتراضات من قبل الطلاب ‏عقب الإعلان عن نتائج الطلاب ‏وبعدها سوف يعلن عن جدول امتحانات الدورة الثانية للطلاب خلال هذا العام حيث تشارك حوالي 47.251 طالب مترشح وتوزيعهم على 153 مركز ويوجد حوالي 63 مركز داخل ‏نواكشوط بالإضافة إلى العديد من المراكز الأخرى حيث بلغت نسبة البنات المشاركة في الامتحانات حوالي 53.88%.

‏آلية الحصول على نتائج كونكور موريتانيا 2023 ‏الصف الأول الإعدادي

‏حيث قامت الوزارة بتوفير لينك Mauribac نتائج كونكور 2023 موريتانيا ‏الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات الآتية: