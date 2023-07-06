 هنا رابط مباشر .. نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول // وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 الدور الأول، سيطرت على الطلاب حالة من القلق بسبب موعد ظهور النتيجة، فيعلق الطلبة وذويهم أمال كبيرة على نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 الدور الاول التي سيتحدد من خلال النتيجة مصيرهم ومستقبلهم ، ويرغب الطلاب في تحقيق درجات مرتفعة .

وقد صرح وزير التربية العراقي بأن نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 الدور الأول اقتربت من الظهور، وأشار أن لجان الكنترول تبذل جهود مكثفة من أجل انهاء عملية تصحيح الاوراق، وفور الانتهاء من عملية المراجعة وورصد الدرجات سيتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 الدور الأول بالاسم ورقم الطالب عبر موقع وزارة التربية العراقية.

رابط التحميل لنتيجة الثالث المتوسط فى العراق 2023

يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط الحصول علي نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي عن طريق التوجة الي الموقع الرسمي والعمل علي كتابة البيانات الخاصة به، ونؤكد لكم علي ان عملية الحصول علي النتائج ستكون بشكل الكتروني وذلك في اطار التسهيل علي الجميع والعمل علي توفير الوقت والجهد لهم ، يذكر ان نسبة النجاح العام الحالي اعلي بكثير جدا عن العام الماضي.

نتائج الدور الاول ثالث متوسط العراق 2023

المحافظة الحالة تنزيل نينوى في الانتظار قريبا ديالى في الانتظار قريبا الكرخ 1 في الانتظار قريبا الكرخ 2 في الانتظار قريبا الكرخ 3 في الانتظار قريبا الرصافة 1 في الانتظار قريبا الرصافة 2 في الانتظار قريبا الرصافة 3 في الانتظار قريبا النجف في الانتظار قريبا ذي قار في الانتظار قريبا القادسية في الانتظار قريبا صلاح الدين في الانتظار قريبا واسط في الانتظار قريبا اربيل في الانتظار قريبا السليمانية في الانتظار قريبا دهوك في الانتظار قريبا الأنبار في الانتظار قريبا بابل في الانتظار قريبا البصرة في الانتظار قريبا كربلاء في الانتظار قريبا كركوك في الانتظار قريبا ميسان في الانتظار قريبا المثنى في الانتظار قريبا

بالخطوات كيف استخرج نتائج الثالث متوسط 2023 عبر رابط epedu …

إذا كنت ترغب في معرفة كيفية استخراج نتائج الثالث المتوسط للعام الدراسي 2023 في العراق عبر رابط epedu، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة صفحة النتائج عبر الرابط التالي: رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 اختر العام الدراسي “2023”. اختر المحافظة والمديرية التابعة لها المدرسة . أدخل اسم المدرسة والكود الخاص بها. انقر على زر “ابحث” لعرض النتيجة.

قم بمتابعة الخطوات المقدمة عبر الرابط للحصول على نتائج الثالث المتوسط العراق 2023.

نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في مرحلتهم الدراسية.

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