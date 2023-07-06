هنا رابط مباشر .. نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول // وزارة التربية العراقية
نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 الدور الأول، سيطرت على الطلاب حالة من القلق بسبب موعد ظهور النتيجة، فيعلق الطلبة وذويهم أمال كبيرة على نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 الدور الاول التي سيتحدد من خلال النتيجة مصيرهم ومستقبلهم ، ويرغب الطلاب في تحقيق درجات مرتفعة .
وقد صرح وزير التربية العراقي بأن نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 الدور الأول اقتربت من الظهور، وأشار أن لجان الكنترول تبذل جهود مكثفة من أجل انهاء عملية تصحيح الاوراق، وفور الانتهاء من عملية المراجعة وورصد الدرجات سيتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 الدور الأول بالاسم ورقم الطالب عبر موقع وزارة التربية العراقية.
رابط التحميل لنتيجة الثالث المتوسط فى العراق 2023
يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط الحصول علي نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي عن طريق التوجة الي الموقع الرسمي والعمل علي كتابة البيانات الخاصة به، ونؤكد لكم علي ان عملية الحصول علي النتائج ستكون بشكل الكتروني وذلك في اطار التسهيل علي الجميع والعمل علي توفير الوقت والجهد لهم ، يذكر ان نسبة النجاح العام الحالي اعلي بكثير جدا عن العام الماضي.
نتائج الدور الاول ثالث متوسط العراق 2023
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نينوى
|في الانتظار
|ديالى
|في الانتظار
|الكرخ 1
|في الانتظار
|الكرخ 2
|في الانتظار
|الكرخ 3
|في الانتظار
|الرصافة 1
|في الانتظار
|الرصافة 2
|في الانتظار
|الرصافة 3
|في الانتظار
|النجف
|في الانتظار
|ذي قار
|في الانتظار
|القادسية
|في الانتظار
|صلاح الدين
|في الانتظار
|واسط
|في الانتظار
|اربيل
|في الانتظار
|السليمانية
|في الانتظار
|دهوك
|في الانتظار
|الأنبار
|في الانتظار
|بابل
|في الانتظار
|البصرة
|في الانتظار
|كربلاء
|في الانتظار
|كركوك
|في الانتظار
|ميسان
|في الانتظار
|المثنى
|في الانتظار
بالخطوات كيف استخرج نتائج الثالث متوسط 2023 عبر رابط epedu …
إذا كنت ترغب في معرفة كيفية استخراج نتائج الثالث المتوسط للعام الدراسي 2023 في العراق عبر رابط epedu، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة صفحة النتائج عبر الرابط التالي: رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2023
- اختر العام الدراسي “2023”.
- اختر المحافظة والمديرية التابعة لها المدرسة .
- أدخل اسم المدرسة والكود الخاص بها.
- انقر على زر “ابحث” لعرض النتيجة.
قم بمتابعة الخطوات المقدمة عبر الرابط للحصول على نتائج الثالث المتوسط العراق 2023.
نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في مرحلتهم الدراسية.
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