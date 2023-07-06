الان هنا.. موعد فتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية والثانوية 1444

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية، التابعة لوزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، عن فتح باب التسجيل اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، لجميع المرشحين المؤهلين الذين يرغبون في الالتحاق بالكلية، سواء كانوا حملة شهادات جامعية أو ثانوية. وتعتبر الكلية الحربية من أعرق المؤسسات العسكرية في المملكة العربية السعودية، حيث تتولى مهمة تدريب القادة العسكريين في البلاد،و وبالتسجيل في الكلية الحربية، يتاح للمرشحين فرصة العمل في المجال العسكري، والمساهمة في حفظ أمن واستقرار المملكة.

كلية الملك خالد العسكرية بالمملكة

تأسست الكلية العسكرية الملكية خالد بن عبد العزيز آل سعود في عام 1982، وهي تقدم برنامجًا يستمر لمدة أربع سنوات للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية. ويتم تصميم المنهج الدراسي لإعداد الطلاب لأدوار قيادية في الحرس الوطني السعودي،ومن الجدير بالذكر أن شروط الالتحاق بالكلية العسكرية صارمة، ويتم قبول أفضل المرشحين والأبرز منهم فقط في البرنامج. وبعد القبول، يحصل الطلاب على دراسة كاملة تتبعها وزارة الحرس الوطني، وقد يتم تقديم استثناءات على الرسوم الدراسية والسكن والمأكل والنفقات الأخرى،وبعد التخرج، يتم تعيين الخريجين كملازمين ثانين في الحرس الوطني السعودي، ويتم تكليفهم بمهام وأدوار قيادية في العسكرية.

الشروط الخاصة بالتقديم في كلية الملك خالد العسكرية

يسر كلية الملك خالد العسكرية أن تعلن عن فتح باب التسجيل لحاملي الشهادات الجامعية أو الثانوية الراغبين في الالتحاق بالكلية. وتتم عملية القبول في الكلية بناءً على مؤهلات وخبرات المتقدمين، وتشمل الشروط التالية: