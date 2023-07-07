مبروك للجميع.. رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 للحصول على 1000 جنيه مصري

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 للحصول على 1000 جنيه مصري، هي خدمة نالت اهتمام وبحث كبير من مواطني جمهورية مصر العربية في مختلف المحافظات والمناطق، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة ورغبة الجميع في الحصول على إعانة 1000 جنيه مصري للمساعدة قليلاً، وهي منحة العمالة الغير منتظمة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية ووزارة الشؤون الاجتماعية والقوى العاملة في الفترة الأخيرة، ونستعرض عبر موقعنا البديل طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 وأهم التفاصيل عن منحة 1000 جنيه مصري بشكل عام، تابع..

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023

يستطيع كل مواطني جمهورية مصر العربية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بكل سهولة، بشرط أن يكون المتقدم بطلب التسجيل من العمالة الغير منتظمة وهو ليس موظف حكومي أو يمتلك دخل خاص به كل شهر وعلى مدار العام، فقط اتبع الخطوات التالية للتسجيل في منحة 1000 جنيه مصري من القوى العاملة:

الدخول على موقع العمالة الغير منتظمة أو موقع وزارة القوى العاملة مباشرة من هنا.

قم بإنشاء حساب خاص في الموقع للتقديم على منحة العمالة الغير منتظمة.

ادخل البيانات المطلوبة من الموقع بدقة كبيرة وتأكد من صحتها.

يجب إدخال الرقم القومي واسم المتقدم رباعي للاستمرار.

اكتب بيانات التواصل معك وأهمها رقم الهاتف الجوال للاتصال بك في حال قبولك بالمنحة.

في النهاية اضغط على أيقونة أو زر “التسجيل” لتقديم الطلب لوزارة القوى العاملة والنظر فيه.

إن تم قبولك في منحة العمالة الغير منتظمة، سوف يتم التواصل معك لإخبارك بكيفية الصرف.

منحة 1000 جنيه مصري للعمالة الغير منتظمة 2023

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والقوى العاملة خلال احتفال عيد العمال في العام الماضي وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه مصري في الفترة المقبلة، وهي بشروط محددة أهمها ألا يمتلك المتقدم للمنحة دخل مادي ثابت على مدار العام ويصرفه كل شهر، وأوضحت أن هناك المزيد من التفاصيل سوف تعلن عنها من وقت لآخر، حتى موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2023 خلال الفترة المقبلة.