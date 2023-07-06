رابط results.mlazemna.com نتائج الثالث متوسط 2023 النجف والأشرف عموم المحافظات موقع ملازمنا

شهدت الساعات الماضية منذ اقتراب الانتهاء من عملية تصحيح اواراق امتحانات نتائج الثالث متوسط بجميع المحافظات بالعراق، وبات الكثير من الطلاب يبحثون كافة المحافظات ومنها النجف والأشرف وبغداد، الرصافة، الكرخ، البصرة والكربلاء، عن نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول حيث انه من المتوقع ان تعلن خلال ساعات قليلة من الان على موقع ملازمنا ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 .

تحميل نتائج الثالث المتوسط الدور الأول

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يعد من ضمن اكثر الموضوعات بحثًا من الطلاب وأولياء أمورهم كما انه لم يتم الانتهاء من اعمال التصحيح وانه تم الاعلان عن إنتهاء الطلاب في جميع أنحاء العراق من الامتحانات التي خلال شهر يونيو الماضي كما صرحت الوزارة ان النتيجة ستعلن من خلال الدخول على موقع الوزارة بعد ان تنتهي المراجعة.

تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بالاعلان عن النتائج بعد ان يتم الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة حيث انه سيتم الاعلان عنها بعد عدد من الساعات القليلة ولم تعلن الوزارة عن توقيت معين لإعتماد النتائج تعمل الوزارة علي توفير النتيجة عقب الاعتماد ولكن حتي الان تجري عملية التصحيح من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية .