خراب بسوت مستعجل.. ارتفاع جديد أسعار السجائر الجديدة في مصر 2023 اليوم 2023/7/7 في جميع الأسواق والمحلات
خراب بسوت مستعجل.. ارتفاع جديد أسعار السجائر الجديدة في مصر 2023 اليوم 2023/7/7 في جميع الأسواق والمحلات
بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار السجائر الجديدة في مصر 2023 في الفترة الأخيرة في الأسواق حيث أثر ذلك على المستهلك لذلك يبحث المستهلك عن الأسعار الجديدة وخلال السطور القادمة في هذه المقالة سوف نستعرض لكم أسعار السجائر الجديدة في مصر 2023 وأخر تحديث لها اليوم الخميس 6 يوليو 2023 وفي حالة ارتفاعها عن السعر المحدد لها يمكنك الاتصال برقم الشكاوي وللمزيد من المعلومات تابعونا.
أسعار السجائر الجديدة في مصر 2023
سوف نستعرض لكم أسعار السجائر الجديدة في مصر 2023 اليوم الخميس 6 يوليو ولمعرفة المستهلك في التحديثات الاخيرة لا أسعار السجائر وتفادي الإحتيال عنده شرائها من مصدر غير معروف وتتمثل الأسعار على النحو الآتي:
- أولا يبلغ سعر علبة السجائر الواحدة سجاريتا مبلغ 30 جنيه بها 20 سيجارة.
- بينما يبلغ سعر العلبة الواحدة من سجائر كليوباترا مبلغ 40 جنيه وبها 20 سيجارة أيضا.
- ويبلغ سعر العلبة الواحدة من سجائر مارلبورو مبلغ 50 جنيه.
- ويبلغ سعر العلبة الواحدة من سجائر ينستون مبلغ 55 جنيه.
- ويبلغ سعر علبة السجائر الكاملة اليوم مبلغ 25 جنيه وبها حوالي 10 سجائر.
الأسعار الرسمية للسجائر اليوم
اعلنت الشركة الشرقية للدخان على الموقع الإلكتروني الرسمي لها عن أحدث أسعار السجائر وهي من الشركات المصنعة للعديد من السجائر داخل مصر وتتمثل الأسعار في النحو الآتي:
- سجلت العلبة الواحدة من سجائر سجاريتا نحو 25 جنيه وبها حوالي 20 سيجارة.
- ويبلغ سعر العلبة الواحدة من سجائر بوسط بلومنت نحو 23 جنيه.
- ويتراوح سعر العلبة الواحدة من سجائر كليوباترا بوكس من 20 حتى 24 جنيه.
- وسجلت العلبة الواحدة من سجائر كليوباترا سوبر نحو 24 جنيه.
- وسجلت العلبة الواحدة من سجائر مونديال الأحمر والأزرق والسيلفر نحو 24 جنيه.
- ووصلت العلبة الواحدة من سجائر مونديال سويتش منتول بلوبيري مبلغ 24 جنيه.
- وسجلت سعر العلبة الواحدة من سجائر كليوباترا بلاك مبلغ 24 جنيه.
- ووصلت العلبة الواحدة من سجائر ماتوسيان سوبر مبلغ 24 جنيه.