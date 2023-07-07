خراب بسوت مستعجل.. ارتفاع جديد أسعار السجائر الجديدة في مصر 2023 اليوم 2023/7/7 في جميع الأسواق والمحلات

‏بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار السجائر الجديدة في مصر 2023 ‏‏في الفترة الأخيرة في الأسواق حيث أثر ذلك على المستهلك لذلك يبحث المستهلك عن الأسعار الجديدة ‏وخلال السطور القادمة في هذه المقالة سوف نستعرض لكم أسعار السجائر الجديدة في مصر 2023 ‏وأخر تحديث لها اليوم الخميس 6 يوليو 2023 وفي حالة ارتفاعها عن ‏السعر المحدد لها يمكنك الاتصال برقم الشكاوي وللمزيد من المعلومات تابعونا.

أسعار السجائر الجديدة في مصر 2023

‏سوف نستعرض لكم أسعار السجائر الجديدة في مصر 2023 اليوم الخميس 6 يوليو ولمعرفة المستهلك في التحديثات الاخيرة لا أسعار السجائر وتفادي الإحتيال عنده شرائها من مصدر غير معروف ‏وتتمثل الأسعار على النحو الآتي:

‏أولا يبلغ سعر علبة السجائر الواحدة سجاريتا مبلغ 30 جنيه ‏بها 20 سيجارة.

‏بينما يبلغ سعر العلبة الواحدة من سجائر كليوباترا مبلغ 40 جنيه وبها 20 سيجارة أيضا.

‏ويبلغ سعر العلبة الواحدة من سجائر ‏مارلبورو مبلغ 50 جنيه.

‏ويبلغ سعر العلبة الواحدة من سجائر ينستون ‏مبلغ 55 جنيه.

‏ويبلغ سعر علبة السجائر الكاملة اليوم مبلغ 25 جنيه وبها حوالي 10 سجائر.

‏الأسعار الرسمية للسجائر اليوم

‏اعلنت الشركة الشرقية للدخان ‏على الموقع الإلكتروني الرسمي لها عن أحدث أسعار السجائر وهي من الشركات المصنعة للعديد من السجائر داخل مصر ‏وتتمثل الأسعار في النحو الآتي: