رابط moi.jobs.iq التسجيل على شرطة وزارة الداخلية في العراق 2023 مديرية إدارة التطوع

يهتم الشباب بالبحث عن الوظائف التي يتم الاعلان عنها في بعض من الوزارات داخل دولة العراق كما انه يرغب البعض التعرف على كيفية التسجيل على شرطة وزارة الداخلية 2023 حيث انها تعمل على مساعدتهم والقضاء على البطالة ولكن لابد من توافر بعض من الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين ومن خلال مقالنا سنتعرف على التسجيل على شرطة وزارة الداخلية في العراق.

التسجيل على شرطة وزارة الداخلية في العراق

صرحت وزارة الداخلية العراقية انه لابد من توافر العديد من الشروط الخاصة بها لكي يتم القبول فيها كما انه يجب أن تستوفى في جميع الوظائف المختلفة ومنها.

لا بد أن يكون عمر المتقدم متراوح بين 18 سنة، حتى 35 سنة.

تكون جنسية المتقدم عراقية.

كما انه يجب الا يعاني من مشكلات أو أمراض.

أشارت الوزارة الى ان عملية تفعيل الرابط خلال الأسبوع بالكثير ويجب على المواطنين متابعة موقع الوزارة.

كيفية التسجيل على شرطة وزارة الداخلية العراقية 2023

يسمج للجميع التسجيل والذي يتم من خلال القيام بتوافر ما تم شرحة ويتم من خلال رابط moi.jobs.iq استمارة التقديم علي التطوع وزارة الداخلية العراقية ويتم من خلال الاتي وهو.