استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 دور الاول “نينوي، الكرخ، الرصافة 1 و2و3” على موقع نتائجنا جميع المحافظات

أعلنت جميع مديريات التعليم في العديد من محافظات العراق التي منها “نينوي، الكرخ، الرصافة 1 و2و3” وغيرها من المحافظات الأخرى التي انتهت من تصحيح أوراق الإمتحانات الخاصة بطلاب وطالبات الصف الثالث متوسط، ليتم بعد ذلك ظهورها عبر الموقع الرسمي للوزارة أو من موقع نتائجنا التابع للوزارة، إضافة إلى أمكانية الحصول على هذه النتائج وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نتائج الثالث متوسط 2023 بالاسم

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب القيام بإتباعها من أجل استخراج نتائج الطالب للصف الثالث متوسط في محافظات العراق وفقًا لما يلي:-

أولاً تقوم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية أو نتائجنا.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ثم يتم الذهاب إلى زر “تحميل”.

ليتم بعدها كتابة جميع التفاصيل الخاصة بالطالب من اسمه والرقم الامتحاني.

وعليه مباشرة النقر فوق “عرض النتائج”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

وبإمكان الطالب القيام بطباعة النتيجة بصيغة البي دي إف للقيام بتقديمها إلى المرحلة الدراسية الجديدة الراغب في الالتحاق بها.

استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم أنه قد اقترب موعد إعلان النتائج في العديد من المحافظات وعلى رأسها “نينوي، ديالي، الكرخ 1و2و3” وغيرها من المحافظات، ليتم ظهورها في الساعات القليلة المقبلة، لهذا لا داعي للقلق المتزايد بين الطلبة وانتظار تحميلها على الموقع الرسمي للوزارة أو عبر موقع نتائجنا التي أتاحته الوزارة لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات المنوط بها.