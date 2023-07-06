Pdf تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق الوجبة التاسعة منصة مظلتي وزارة العمل

نالت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 اهتمام كبير من قبل المواطنين بالعراق، حيث تم الإعلان عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وجبة 9 في العراق، وذلك من خلال رابط المنصة الإلكترونية للرعاية الاجتماعية المعروفة باسم “مظلتي”، والجدير بالذكر أنه قدم الآلاف من المواطنين طلباتهم للحصول على هذه الرعاية، بسبب الفقر الذي يعانون منه وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد. تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية حوالي 300،000 طلب للوجبة الاجتماعية الأخيرة، وسوف نستعرض عبر السطور التالية كافة التفاصيل عن هذه الأسماء، وكذلك خطوات الاستعلام عن القبول بالرعاية الاجتماعية.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

وفي ضوء حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، ولابد الإشارة إلى أن عددا من الشروط التي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق لتحديد المستحقين للرعاية الاجتماعية، وتشمل تلك الشروط:

أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية.

يجب أن يكون لديه أسرة تتألف من أربعة أفراد على الأقل.

ينبغي أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا فأكثر للرجال وبين 15 و55 عامًا للسيدات.

يجب أن يكون المتقدم مسجلاً مسبقًا في وزارة الشؤون الاجتماعية.

ألا يكون لدى المتقدم أي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي.

وسيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية على موقع الوزارة، وتحديدًا على منصة “مظلتي”.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يستطيع أي مواطن عراقي الاستعلام عن عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 وفقا للخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

ابحث عن خيار “مظلتي الوجبة 9 العراق” وقم بالضغط عليه.

ستظهر لك صفحة تخص الرعاية الاجتماعية، حيث يجب عليك الاختيار هناك.

اضغط على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

سيتم طلب منك إدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح، مثل الاسم ورقم الهوية وتفاصيل أخرى قد تكون مطلوبة.

وبعد إدخال المعلومات المطلوبة، قم بالضغط على خيار “استعلام “.

وستظهر لك القائمة التي تحتوي على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وتفاصيلهم الوجبة التاسعة.

حرصت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق على توفير برنامج الرعاية الاجتماعية لأصحاب الدخل المحدود من أجل رفع مستوى المعيشة ومواجهة الركود الاقتصادي التي تواجه البلاد.