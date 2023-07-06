Pdf تحميل نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf بغداد وكل المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية ونتائجنا

تعتبر نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا وزاري من الموضوعات المتصدرة عبر محركات البحث الاجتماعي حيث اقترب موعد إعلانها للدراسات العربية والكردية والتركمانية والأجنبية للعام الدراسي الحالي، وتجدر الإشارة إلى أن الامتحانات قد بدأت في الخميس الموافق 1 يونيو 2023، حيث أدى الطلاب امتحانات مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية، وانتهت في السبت الموافق 17 يونيو 2023 بامتحانات مواد اللغة الفرنسية والكردية والتركمانية، وتابعت اللجنة الوزارية للامتحانات عملية الاشراف ومتابعة سير الامتحانات، وسوف نقدم لكم عبر السطور القادمة كافة التفاصيل عن النتائج، وبالإضافة إلى طريقة الاستعلام عنها.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023

صرحت وزارة التربية والتعليم بخصوص نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول صلاح الدين وجميع المحافظات أنه تم تصحيح أكثر من 75% من أوراق الامتحانات الطلاب، ويتبقى أقل من 25% لإكمال عملية التصحيح، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الامتحانات في منتصف الأسبوع الثاني من شهر يوليو الماضي 2023، وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التربية عبر موقعها الرسمي أن جميع أسئلة الاختبارات كانت ضمن المنهج المقرر للامتحانات، وحذرت أيضا الطلاب من المصادر الغير موثوقة التي تنشر إشاعات غير حقيقية تتعلق بالنتائج، وعلاوة على ذلك أكد وزير التربية أن الدفاتر الامتحانية مؤمنة بشكل كامل لمنع أي عمليات اختراق.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

يمكن الطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بغداد وكل المحافظات من خلال موقع الوزارة الرسمي عن طريق اتباع الخطوات التالية

النقر على موقع وزارة التربية العراق .

. أو زيارة موقع نتيجة نت.

اختيار ” قسم النتائج”

كتابة البيانات الخاصة بالطالب في الخانات المخصصة مثل رقم الجلوس.

تحديد المحافظة التابع لها اسم الطالب.

النقر بعد ذلك على كلمة استعلام.

اضغط على اسم المحافظة التابع لها، وبذلك يمكنك تحميل ملف النتيجة الخاص بك، ويتم الحصول على النتيجة من خلال البحث باسمك الرباعي.

أكدت الوزارة أن عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية لطلاب لا تزال جارية حتى الآن، حيث تم الانتهاء من أكثر من 80% من الأوراق، وأشادت أيضًا أن لجان التصحيح تعمل بكامل طاقتها لإنجاز المهمة والإعلان عن النتائج في الوقت المحدد وفقًا لتوجيهات الوزارة.