√ epedu.gov.iq√نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023 pdf وزارة التربية العراقية | كـــل المحافظات
تعد نتائج الصف الثالث متوسط 2023 العراق دور أول مناسبة مهمة للطلاب وأولياء الأمور، حيث تُعكس مستوى التحصيل الدراسي للطلاب وتساهم في توجيههم نحو الاستعداد للفصل الدراسي الثاني، من المهم أن يتم تقديم الدعم والتشجيع للطلاب بغض النظر عن النتائج التي حصلوا عليها، وتشجيعهم على تحسين أدائهم والاستمرار في العمل الجاد في الدراسة.
تعتبر وزارة التربية العراقية المسؤولة عن إعلان نتائج الثالث المتوسط في العراق، تقدم الوزارة عدة طرق للحصول على النتائج والاطلاع عليها بسهولة ويسر، وإليكم بعض الطرق التي يتم من خلالها الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 العراق دور اول.
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور اول وزارة التربية العراقية
موقع وزارة التربية العراقية يتم نشر نتائج الثالث المتوسط 2023 على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية. يمكن للطلاب وأولياء الأمور زيارة الموقع والاطلاع على النتائج من خلال البحث عن رابط النتائج أو الانتقال إلى الصفحة الرئيسية والعثور على قسم النتائج، وفيما يلي نوضح لكم خطوات استخراج نتائج طلاب الصف الثالث متوسط دور أول 2023 موقع وزارة التربية العراقية بالرقم الامتحاني.
epedu.gov.iq نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023 pdf
للحصول على نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول، يمكن اتباع الخطوات التالية:
1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية: قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية( هنا) والبحث عن صفحة النتائج.
2. ادخال معلومات الطالب: قم بإدخال معلومات الطالب المطلوبة مثل الرقم الأكاديمي وتاريخ الميلاد في الحقول المناسبة.
3. البحث عن النتيجة: بعد إدخال معلومات الطالب، يُمكنك البحث عن نتيجة الثالث المتوسط 2023 الدور الأول بالنقر على زر البحث أو الاستعلام.
4. طباعة النتيجة: عند العثور على نتيجة الطالب، يُمكنك طباعتها أو حفظها للاحتفاظ بها كإثبات.
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول
نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الاول بغداد ,الرصافة , الكرخ ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة ,السليمانية , واسط اربيل , دهوك , نتائج دور اول ثالث متوسط موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية ستكون متاحة خلال الساعات القليلة المقبلة، تابعونا.
رابط نتائج طلاب الثالث المتوسط جميع المحافظات
|نتائج طلاب الثالث المتوسط جميع المحافظات
|جاري تجهيز النتائج وحسب المحافظة
|المحافظة
|الحالة
|التحميل
|الكرخ الاولى
|جاري الرفع
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|الكرخ الثانية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الكرخ الثالثة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الرصافة الاولى
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الرصافة الثانية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الرصافة الثالثة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|نينوى / الموصل
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|النجف
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|ذي قار / الناصرية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|القادسية / الديوانية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|صلاح الدين
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|واسط
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الأنبار / الرمادي
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|بابل / الحلة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|البصرة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|كربلاء
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|كركوك / التأميم
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|ديالى
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|ميسان / العمارة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|المثنى / السماوة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|اربيل
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|السليمانية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|دهوك
|جاري الرفع
|اضغط هنا
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