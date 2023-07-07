هنا Pdf رابط تنزيل نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا وزاري ورابط وزارة التربية العراقية

تعد نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول صلاح الدين وكافة المحافظات محور اهتمام العديد من الطلاب والطالبات في جميع أنحاء المحافظات، وبعد انتهاء الطلاب من امتحاناتهم في 17 يونيو 2023، يبدأون في الانتظار للحصول على النتائج من وزارة التربية العراقية، وتعتبر هذه النتائج من أهم المراحل في حياة الطلاب حيث تحدد المرحلة التالية في مسيرتهم الدراسية، ونتيجة لذلك، يشعر الطلاب والطالبات بمستوى عالٍ من القلق والتوتر، وينصح الطلاب بالبقاء هادئين ومتفائلين والانتظار بصبر لإعلان النتائج الرسمية، لأن الإعلان عن هذه النتائج تستغرق وقتًا للتأكد من صحة ودقة النتائج، وسوف نتناول عبر السطور التالية أهم التفاصيل عنها، وخطوات الاستعلام عنها.

تحميل نتائج الثالث متوسط 2023

أعلنت وزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf بغداد وكل المحافظات تظهر في أقرب وقت ممكن، وتؤكد أن عملية التصحيح للأوراق الامتحانية قيد التقدم حتى الآن، وتم تصحيح نحو 70٪ من الأوراق لكل طالب وطالبة، كما تشير أيضًا النسبة المبدئية للنجاح تصل إلى حوالي 90٪، ويجري العمل حاليًا على استكمال عملية التصحيح للأوراق المتبقية، وتقدر الوزارة جهود الفريق المتخصص الذي تم توفيره للتصحيح والذي قام بمراجعة جميع الامتحانات للفصول الدراسية، وتأمل الوزارة أن تكون عملية التصحيح ناجحة وموثوقة لتحقيق العدالة والدقة في تقييم طلابنا.

كيفية الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023

يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 البصره والتعرف على جميع التفاصيل الخاصة بكل طالب من خلال موقع الوزارة وفقا لعدد من الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية .

التوجه إلى موقع نتيجة نت.

ابحث عن أيقونة “نتائج الصف الثالث المتوسط” .

وستظهر صفحة جديدة تطلب منك إدخال بيانات الطالب.

قم بكتابة اسم الطالب كاملاً ورقم الجلوس الخاص به.

بعد إدخال البيانات المطلوبة، انقر على أيقونة “عرض نتيجة الطالب”.

وستظهر نتيجة الطالب على الشاشة، ويمكنك طباعتها أو حفظها.

والجدير بالذكر أن الوزراة لم تتلقى أي شكاوي بخصوص الامتحانات حيث وضعت لتناسب جميع مستويات الطلاب الدراسية.

نتائج الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا

عدد كبير من الطلاب يبحث الان عن رابط استخراج النتائج بشكل الكتروني سواء عن طريق موقع وزاره التربيه العراقيه او رابط النتائج الاخر ملازمنا او يمكن استخراج النتيجه عن طريق موقع ناجح او النجاح كلها مواقع اتاحتها الوزاره لكي يحصل جميع الطلاب على نتائج الخاصه بهم.

موقع وزارة التربية العراقية

يساعد مواقع الوزاره الرسميه في استخراج الطلاب للنتائج الخاصه بهم والتي تظهر خلال الاسبوع المقبل حيث قد اعلن وكيل وزاره التربيه والتعليم ان النتائج سوف تكون متاحه لجميع الطلاب قبل يوم الخميس المقبل الموافق 13 من شهر يوليو الجاري.