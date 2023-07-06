هنا .. results.mlazemna استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا الدور الاول pdf وزارة التربية العراقية

ارتفعت معدلات البحث عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا واسط خلال الآونة الأخيرة التي من المقرر الإعلان عنها من وزارة التربية العراقية خلال الأسبوع المقبل من شهر يوليو الحالي حيث جذبت اهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور نظرا لأهمية هذه المرحلة حيث تساعدهم في تحديد مسار الطلاب الأكاديمي والمهني، وتشير المؤشرات الأولية إلى ارتفاع نسبة النجاح خلال هذه المرحلة عن الأعوام السابقة، ولهذا سوف نوضح عبر السطور التالية أهم المعلومات عن هذه النتائج، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها

تنزيل نتائج الثالث متوسط 2023

تم التصريح عن نتائج الثالث متوسط بغداد وكل المحافظات وأظهرت زيادة في معدلات النجاح بشكل عام مقارنة بالسنوات السابقة، وتبلغ نسبة النجاح في المواد الأساسية مثل العربية والرياضيات والعلوم حوالي 85٪ من الطلاب، وفي المقابل تميزت بعض المواد مثل التربية الفنية والتربية الرياضية بنسبة نجاح أعلى حيث وصلت إلى 95٪، ووفقًا للمصادر التربوية، تعود هذه الزيادة في النتائج إلى عدة عوامل ومنها سهولة الامتحانات في هذا الدور وانخفاض مستوى التعقيد بالمقارنة مع الأدوار السابقة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023

الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا بغداد وكافة المحافظات يمكنك اتباع عدد من الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية .

التوجه إلى موقع نتيجة نت.

او زيارة رابط نتائجنا https://results.mlazemna.com/nb23dg/.

اختيار نتائج امتحانات المرحلة المتوسطة في العراق.

تحديد القسم الدراسي والسنة الدراسية.

إدخال اسم المحافظة التي تم فيها إجراء الامتحانات.

كتابة رقم جلوس الطالب الذي يرغب في معرفة نتيجته.

النقر على زر البحث.

وبعد ذلك، ستعرض النتائج المتعلقة بالطالب في الفصل الدراسي الحالي، ومع ذلك، يجب أن نشير إلى أن هذه الخطوات هي مجرد توضيح للإجراءات المحتملة، وقد يختلف الإجراء الفعلي حسب السنة الدراسية والفصل الدراسي والمحافظة التي تم فيها الامتحانات، ولذا، يجب التحقق دائمًا من الإجراءات الدقيقة من المصادر الرسمية.

نتائج الثالث متوسط بغداد

يقوم العديد من الطلاب بالبحث الان عن رابط استخراج النتيجه الذي يتم بشكل الكتروني وذلك عبر الموقع الرسمي للوزاره حيث يترقب عدد كبير من الطلاب استخراج هذه النتائج في اقرب وقت وذلك بعد ان اعلنت الوزاره ان النتائج سوف تظهر خلال الاسبوع المقبل.